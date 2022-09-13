Гигантский букет невесты и самая высокая женщина страны. Кубанцы в Книге рекордов России

Обладательница самых длинных ног и самая высокая женщина в России Екатерина Лисина. Фото: личный архив Екатерины.

В Книге рекордов России достижениям жителей Краснодарского края отведено несколько страниц. В национальный реестр достижений кубанцы внесены как обладатели самых разнообразных рекордов.

311 пловцов и два бассейна

Один из самых свежих рекордов родом с Кубани, установленный в марте этого года, принадлежит сочинскому туристу и спортсмену Михаилу Панову. Михаил Михайлович совершил 500 прыжков с банджи за наименьшее время в мире. На это ему потребовалось шесть лет или 2204 дня: спортсмен прыгал с «тарзанки» с 2016 по 2022 год.

А вот самым возрастным водителем в стране, прокатившимся на багги по пересеченной местности, стала 99-летняя сочинка Мария Колтакова. Мария Денисовна 69 минут гоняла по бездорожью, ее максимальная скорость составила 95 километров в час. Самым старшим по возрасту водителем автомобиля, внесенным в Книгу рекордов России, является Иван Курбаков из Архипо-Осиповки. Иван Иванович в возрасте 99 лет 10 месяцев 17 дней водил «митсубиси паджеро».

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко приехал в Кореновск, чтобы зафиксировать самый массовый детский заплыв-эстафету. Фото: сайт Книги рекордов России.

Рекорд самого массового детского заплыва в эстафете на 50 метров установили год назад в детско-юношеской спортшколе № 2 Кореновска: 311 юных пловцов передавали палочку друг другу в двух бассейнах в течение дня. А вот самый продолжительный гастрольный тур по России продлился 37 дней: этот рекорд принадлежит Государственному академическому Кубанскому казачьему хору. Прославленный коллектив дал 27 концертов в 27 городах Дальнего Востока, Сибири и Поволжья в течение месяца с лишним.

– Концертный тур к 205-летию коллектива стартовал 29 января 2017 года в Волгодонске, а завершился 5 марта во Владивостоке, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора. – За это время коллектив проехал 21 тысячу километров и выступил с несколькими профессиональными хорами и коллективами, воспитанниками местных школ искусств народного творчества.

37-метровых шарф связала крючком жительница Новороссийска. Фото: сайт Книги рекордов России.

В Книге рекордов России есть и другие необычные достижения кубанцев. Мария Костромина из Новороссийска связала крючком самый длинный в России шарф шириной 35 сантиметров и длиной 47,4 метра. А краснодарский флорист Араик Галстян собрал самый большой в стране букет невесты размерами метр на два с небольшим и площадью 1,61 квадратного метра.

Семья тезок и хачапури размером со стол

Не менее удивителен и рекорд семьи Коваленко из станицы Васюринской Динского района, в которой наибольшее количество людей рождены в один день, но в разные годы. По прихоти судьбы Нина Коваленко появилась на свет 25 августа, как и трое ее детей: дочери Елена и Валентина, сын Александр.

Сразу три рекорда принадлежат Екатерине Лисиной из Лабинска. В 2017 году она признана самой высокой профессиональной моделью в мире: рост девушки – два метра пять сантиметров. Еще Катя признана экспертами самой высокой женщиной России и обладательницей самой длинной стопы в стране длиной 305 мм.

Вот так выглядят 1700 человек, строящиеся в слово "пломбир". Фото: сайт Книги рекордов России.

Среди гастрономических рекордов родом с Кубани – слово «пломбир», составленное из 1700 жителей Кореновска, самая длинная в России чурчхела и самый большой цельный хачапури по-аджарски. Чурчхелу весом 6,53 килограмма и длиной 7,17 метра изготовили в Краснодаре к презентации комедийного сериала «Отпуск», снятого в Геленджике. Чурчхелу-рекордсмена готовили два повара более недели: на нее ушло четыре килограмма орехов, столько же сухофруктов и шесть литров виноградного сока. Только сироп варили около пятнадцати часов сироп, а затем собирали и сушили сладость тепловыми аппаратами.

Вот так выглядят 1700 человек, строящиеся в слово "пломбир". Фото: сайт Книги рекордов России.

А вот самый большой монолитный хачапури по-аджарски весом 37,5 килограмма, длиной 230 сантиметров и шириной 130 сантиметров испекли в 2017 году на Сочинском хлебокомбинате в честь Дня города. Над выпечкой, которой потом угостили всех желающих, почти целый день трудились десять хлебопеков.

Хачапури-гигант выпекли в Сочи. Фото: сайт Книги рекордов России.

– На хачапури размером с теннисный стол ушло более двенадцати килограммов муки, шестнадцать килограмм сыра, 100 яиц, молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масла, – рассказали «КП»-Кубань» сотрудники комбината. – Выпекали гигантский хачапури по-аджарски в печи на термомасляном обогреве с каменным подом: аналогом русской печки.

БУДЬ В КУРСЕ

– Рекорды могут быть занесены в книгу только в том случае, если потенциальный рекордсмен был гражданином России на момент установления рекорда, – рассказал «КП»-Кубань» главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. – Механизм фиксации рекорда следующий: кандидат подает заявку, выбирается дата и эксперты фиксируют рекорд.