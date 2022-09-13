В выходные в Краснодарском крае прогнозируют жару до 36 градусов

Погода на Кубани на сентябрь

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае повышение температуры до 25-30 градусов. А в выходные столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Температура воды в море также будет комфортной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Море по-прежнему очень теплое: в Геленджике - 24 градуса, в Сочи и Туапсе - 25 градусов. Температура воздуха примерно такая же, настоящий бархатный сезон. Во второй половине недели она повысится, - цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, в Краснодарском крае будет похолодание до 20-21 градуса тепла в среду, 14 сентября, но в четверг, 15 сентября, температура повысится до 27-30 градусов тепла.

- В Сочи в первой половине недели будет еще 23-25 градусов, а с четверга - до 25-27 градусов. Бархатный сезон начался рано, но проходит хорошо, - сказал Вильфанд.

Если 13 и 14 сентября на Кубани ожидаются дожди, в том числе и на Черноморском побережье. То на выходных, 17 и 18 сентября воздух прогреется до 33-36 градусов – это будут самые жаркие дни этой осени.

С 19 сентября температура воздуха на Кубани будет колебаться на отметках 25-27 градусов. А с 26 сентября и до конца месяца столбики на термометрах опустятся до 17-20 градусов.

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