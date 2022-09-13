Иномарка на скорости вылетела на тротуар. Фото: скриншот видео

Пьяная женщина за рулем въехала в толпу пешеходов на тротуаре в Краснодаре. Жуткое ДТП произошло вечером на пересечении улиц Спортивная и Ипподромная.

40-летняя краснодарка разогналась так, что вылетела на встречку. После этого ее Nissan вынесло на тротуар, где у магазина стояли три человека. Иномарка, летевшая на бешеной скорости, смела двух мужчин и припаркованный Volkswagen.

- После ДТП 38-летний и 42-летний мужчины были доставлены в больницу с различной степени травмами, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам очевидцев, виновница ДТП была пьяна. От медицинского освидетельствования она отказалась.

- В отношении женщины собран административный материал. Она заплатит штраф 30 тысяч рублей и не сможет управлять машиной 2 года, - отметил Коноваленко.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.