В селе Супсех открыт парк в честь 85-летия Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В торжественной церемонии открытия нового благоустроенного общественного пространства, построенного за средства курортного сбора, приняли участие вице-губернатор Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

– В преддверии большого праздника для всех жителей Кубани, 85-летия Краснодарского края, мы открываем в Анапе новый сквер, построенный на средства курортного сбора. Благодаря таким проектам мы видим, что курортный сбор работает, и туристы, приезжая в свой любимый курорт, каждый год будут видеть, как он преображается, – отметил Александр Руппель.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В сквере установлены стенды с информацией о достопримечательностях региона, малые архитектурные формы, построен амфитеатр со сценой и зрительными рядами, скейт-парк, многофункциональная спортплощадка, воркаут-комплекс, оборудована просторная игровая зона для детей. Организована ночная подсветка и видеонаблюдение.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

– Этот сквер – наш подарок любимому региону, и я благодарен за поддержку в реализации этого и многих других проектов губернатору Вениамину Кондратьеву и всей команде краевой администрации, депутатскому корпусу ЗСК, – подчеркнул Василий Швец. – Ещё совсем недавно здесь был пустырь, а сейчас комфортная, благоустроенная территория, которая станет визитной карточкой не только Супсеха, но и всей Большой Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэр города выразил слова признательности строителям и самыми добрыми словами вспомнил жителя Супсеха, Почетного гражданина Анапы, ветерана Великой Ответственной войны Виктора Михайловича Мищенко. Именно он предложил создать парк рядом с сельской школой, и его напутствие было выполнено.

– Уверен, что этот сквер станет одной из главных площадок для проведения наших торжественных и культурных мероприятий, – сказал Леонид Красноруцкий.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Одна из главных особенностей сквера – инклюзивность. Вся инфраструктура адаптирована для маломобильных граждан. Установлены специальные детские качели и карусели, спортивные тренажеры, пандусы, оборудованы туалетные модули, использовано нескользящее плиточное покрытие.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Почётные гости церемонии заложили памятную плиту в ознаменование открытия сквера. Его благоустройство будет продолжено: в благоприятные агротехнические сроки здесь проведут массовую высадку деревьев и кустарников.