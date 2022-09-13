Сергею Галицкому запретили называть вино «Русской кометой»

Вино Галицкий выпускает уже несколько лет

Суд отказал компании бизнесмена Сергея Галицкого в регистрации винного бренда "Русская комета". Ранее аналогичное решение вынес Роспатент.

Все дело в том, сообщает "Ъ-Кубань", что вино с похожим названием уже существует.

- Как следует из материалов дела, в марте этого года Роспатент не стал регистрировать винный бренд La Comete Russe, обнаружив схожесть с зарегистрированной ранее торговой маркой — Vin De La Comete («Вино из кометы») — принадлежащей московской компании, которая занимается импортом и оптовыми поставками вин и коньяков, - пишет издание.

Юристы Галицкого в суде настаивали на фонетических различиях словосочетаний. Но этот довод не убедил суд принять иное решение. Впрочем, бизнесмен собирается обжаловать его.

Напомним, в продажу вино марки, которая принадлежит миллиардеру Сергею Галицкому и брату его жены Сергею Галицкому-младшему, поступило в 2019 году. Первая партия составила около 60 тысяч бутылок.