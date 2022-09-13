Сайгак в Элисте, кот в Казани, баскетболист в Краснодаре. Граффити краснодарца украсили сразу три города

Граффити краснодарца с сайгаком украсило девятиэтажку в Элисте. Фото: соцсети Георгия Куринова.

Даже если имя художника Георгия Куринова вам ничего не говорит, вы наверняка видели его муралы на краснодарских многоэтажках: портрет Евдокии Бершанской и несколько фэнтезийных сюжетов. Недавно сразу работы райтера украсили три города России: Элисту, Казань и Краснодар. И в каждой он оставил привет своим любимым женщинам.

Мурал с «пасхалкой» для мамы

Недавно «КП»-Кубань» писала о том, что в гимназии № 36 Краснодара появились граффити с изображением художника Сергея Дудко, которые создала команда художников под кураторством Георгия Куринова.

Художник занимается граффити около 15 лет. Фото: соцсети Георгия Куринова.

Еще одна работа краснодарца появилась недавно в Элисте в рамках социального проекта Российского отделения Всемирного фонда природы. Она называется «Сохраним сайгака вместе» и посвящена программе фонда по восстановлению популяции этой краснокнижной антилопы в Калмыкии.

Из-за бесконтрольной охоты и браконьерства к 2019 году популяция сайгаков сократилась до пяти тысяч особей: это самое масштабное снижение численности в мире среди млекопитающих в наше время. Программа фонда, действующая с 2018 года, помогла увеличить популяцию этих животных на территории Прикаспия до восьми тысяч.

– Браконьеры охотятся преимущественно на самцов сайгаков из-за их рогов. Мой мурал на стене девятиэтажного дома в Элисте – метафора: семейство сайгаков лишилось отца, который стал духом степи – он изображен в виде воспоминания, отражения в воде, – говорит Георгий Куринов. – А тюльпаны на граффити – не только символ Калмыкии, но и букет цветов моей маме, у которой был день рождения в день завершения этого проекта. Мама – мой первый учитель рисования и мастер акварели, которая преподает в детской художественной школе № 3 Краснодара.

Символ города и талисман жены

Другая работа Георгия Куринова теперь красуется на опорах моста Миллениум в Казани. Всего за два дня художник нарисовал символ города: барса. Точнее, его женскую версию.

Рисунок на мосту Миллениум в Казани райтер посвятил жене. Фото: соцсети Георгия Куринова.

– Украшения барса на этих граффити позаимствованы из эскиза моей жены, художницы Лилии Шеббуа. Эта кошечка – ее символический образ, ну и вообще всех прекрасных девушек на этой планете, – добавляет Георгий. – Так случилось, что мы с Лилей полетели в Казань к друзьям, чтобы отпраздновать ее день рождения и этот рисунок, сделанный во время молодежного фестиваля, стал подарком ей на праздник.

Кстати, другая работа Георгия и его команды в этом году стала одной из самых популярных у туристов достопримечательностей и любимой фотозоной гостей Туапсе. Рисунок с морем, горами, чайками, крабом, дельфинами, кораблями и портовыми кранами длиною около 600 метров и площадью 2,5 тысячи квадратных метров на пыле- и шумозащитном экране-ограждении вдоль улицы Горького был сделан по заказу Туапсинского морского торгового порта.

Самое большое в ЮФО граффити стало достопримечательностью Туапсе. Фото: соцсети Георгия Куринова.

– Думаю, это самый большой стрит-арт-объект на юге России. В концепции этой картины закручены сюжеты из истории Туапсе, который был частью древней Колхиды, а от нее мы переходим к современной жизни порта, – добавляет художник. – Фишкой мурала является огромный краб, который «живет» рядом с автобусной остановкой и машет дорожным знаком «20», чтобы водители сбросили скорость перед пешеходным переход.

"Баскетболист" Куринова в новом центре клуба "Локомотив-Кубань". Фото: соцсети ПБК "Локомотив-Кубань".

БУДЬ В КУРСЕ

«Баскетболист», вперед!

В Краснодаре новые граффити Георгия Куринова можно будет увидеть в молодежном тренировочном центре баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», который откроется 17 сентября на улице Звездной в поселке Колосистом. Его «Баскетболиста» украсил стену рядом с одной из площадок центра.