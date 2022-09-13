Воспитанник академии Сергея Галицкого стал самым подорожавшим игроком чемпионата России за год

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Еще два года назад Эдуард Сперцян был звездой Первой лиги. Это второй по силе дивизион России. Там воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар» зажигал за вторую команду «быков» и попадал в заявку первой. Но закрепиться в основном составе у парня не получалось. Мешала высокая конкуренция.

Прорвало парня год назад – после назначения Виктора Ганчаренко. Белорус всегда доверял молодежи. Так было и в «Кубани», и в ЦСКА. Не изменил традицию тренер и после перехода в «Краснодар». Он подтянул в основу Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова. И буквально за полгода парни стали звездами чемпионата России.

За первым даже охотились европейские топ-клубы. Они завалили почту «Краснодара» прошлым летом. Но «быки» отклонили предложения и сохранили воспитанника. И не пожалели. Он мощно начал сезон. Он наколотил семь мячей и отдал два ассиста в девяти матчах.

Карьера Эдика стремительно развивается, все специалисты отмечают, что он вырастет в сильного футболиста. Когда я общался с ним, он сообщил, что у него есть варианты из Франции, но каждый день что-то новое появляется, например, вариант в Бундеслигу. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат, дальше уже пойдет у него, - рассказывал в интервью Metaratings Роман Березовский.

Эксперты убеждены, что Эдуард Сперцян не задержится в «Краснодаре». Уже зимой они ждут игрока в европейском топ-клубе. Тем более прайс у футболиста символический – всего девять миллионов евро.

Причем за год он увеличился на треть. Еще в сентябре 2021-го ценник на футболиста был всего шесть миллионов евро. Но за год он увеличится на 33,3%. Так, Сперцян стал самым подорожавшим футболистом чемпионата России.