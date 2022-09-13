Назальная вакцина в Краснодаре теперь доступна для жителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Назальная вакцина в Краснодаре теперь доступна для жителей. Привычный и хорошо знакомый “Спутник” вводят по-новому. Через нос.

Как спрей от насморка

При этом, как говорят вакцинированные, - при распылении спрея ничего не чувствуется.

- По ощущениям, словно нос закапала от насморка, - делится впечатлениями краснодарка Ирина Воронова. - Честно скажу, я как тот бегемот из известного советского мультика, до жути боюсь уколов. Так что для меня такой способ введения вакцины лучше!

По словам врачей, назальная вакцина в Краснодаре образует надежный барьер, ничуть не хуже, чем обычный “Спутник”.

- Иммунный ответ формируется и на уровне всего организма, и локально – на слизистых дыхательных путей, которые служат «воротами» для проникновения вируса в организм, - объясняет главный врач Специализированной клинической инфекционной больницы города Краснодара Сергей Зотов. - Кроме того, человек, получивший назальную вакцину, не может являться переносчиком коронавируса.

Но все же медики советуют ввести первый компонент традиционно - уколом.

Назальная вакцина от коронавируса в Краснодаре: адреса, противопоказания, где получить сегодня, как подготовиться

- Введение назальной вакцины допустимо только при ревакцинации. То есть, если вы еще ни разу не прививались, советуем сначала все же сделать прививку, - говорят в регистратуре краснодарской поликлинике №7. - Сама инъекция распыляется с помощью специальных насадок. Перед процедурой пациента просят прочистить носовые проходы. Это и есть вся подготовка.

После процедуры в течение двух часов рекомендуют не чихать и не сморкаться, а также исключить курение, не пить и не есть. Так что перед пшиком лучше перекусить. К слову, как и обычный «Спутник», назальную вакцину вводят дважды. Интервал не изменился - 21 день. Применять спрей нужно будет не чаще чем раз в полгода - это даст надежную защиту.

Пшикают вакцину краснодарцам не везде. Новая поставка поступила лишь в две краснодарские поликлиники №7 и 22. Записываться не нужно - получить вакцину в виде спрея можно в порядке живой очереди.

В остальных лечебницах города ее ждут со дня на день. Но при этом жителям напоминают - привиться можно и обычным “Спутником”, сделав укол.

ВАЖНО!

Какие противопоказания

Применять нaзaльную вaкцину нельзя при тяжeлых aллepгичecких peaкциях, гипepчyвcтвитeльнocти к кoмпoнeнтaм пpeпapaтa и ocтpых зaбoлeвaниях. Также стоит отложить пшик в нос пpи oбocтpeнии xpoничecкиx недугов.

Пpи этoм, согласно инструкции, пpeпapaт нe пpoтивoпoкaзaн вo вpeмя бepeмeннocти и в пepиoд гpyднoгo вcкapмливaния.

КОНКРЕТНО

Где есть назальная вакцина

Поликлиника №7

Адрес: Краснодар, ул. Пушкина, 51, кабинет вакцинации №415

Тел.: 8991-07-67-813

Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:30, суббота-воскресенье - с 09:00 до 16:00.

Поликлиника №22

Адрес: Краснодар, ул. Калинина, 13, литер А, кабинет вакцинации №38

Тел.: 8 (861) 221-58-52

Режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 15:00.