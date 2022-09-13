Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 12:35

В Анапе 44 мастерицы соткали ковёр-карту Краснодарского края

Акция посвящена 85-летию Кубани
Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Сегодня на Театральной площади прошла культурная акция «В один ковёр связующая нить кубанских мастеров объединит», посвященная 85-летию Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В режиме реального времени 44 мастерицы за 3,5 часа соткали фрагменты ковра – по числу муниципальных образований региона, а затем объединили их в карту Кубани. Работа будет продолжаться, общая площадь ковра составит 6 кв. метров.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Идейным вдохновителем проекта выступила руководитель народной студии декоративно-прикладного творчества «Деко» анапского ЦК «Родина» Любовь Маркарян.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Ковёр будет передан в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына и станет частью культурного наследия Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

БИЗНЕС-ПРЕСС