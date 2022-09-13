В Анапе 44 мастерицы соткали ковёр-карту Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Анапы
Сегодня на Театральной площади прошла культурная акция «В один ковёр связующая нить кубанских мастеров объединит», посвященная 85-летию Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
В режиме реального времени 44 мастерицы за 3,5 часа соткали фрагменты ковра – по числу муниципальных образований региона, а затем объединили их в карту Кубани. Работа будет продолжаться, общая площадь ковра составит 6 кв. метров.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Идейным вдохновителем проекта выступила руководитель народной студии декоративно-прикладного творчества «Деко» анапского ЦК «Родина» Любовь Маркарян.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Ковёр будет передан в Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына и станет частью культурного наследия Кубани.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
Фото: пресс-служба администрации Анапы