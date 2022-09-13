Звезда «Краснодара» специально оскорбил арбитров на испанском, но не избежал наказания

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Безумная неделя выдалась у футбольного клуба «Краснодар». В субботу он уступил ЦСКА (1:4) в матче девятого тура российской премьер-лиги. Причем три мяча «армейцы» забили с пенальти.

Небольшой задел москвичи создали уже в первой половине. Тогда они повели со счетом 2:0. А оба мяча забили со спорных пенальти. Оба решения судьи вызвали гнев у Джона Кордобы.

Нападающий «Краснодара» не скрывал эмоций в перерыве матча. Он громко матерился, уходя в раздевалку. И не знал, что за ним следят журналисты. Хотя и перешел на испанский – родной язык форварда.

Но колумбиец не учел, что видео попадет к боссам лиги. Они легко перевели посыл игрока и возбудили дисциплинарное дело. Его изучат на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

- КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, – отметил глава комитета Артур Григорьянц в интервью Sport24.

Неизвестно, какое наказание грозит игроку. Но не исключено, что он получит дисквалификацию на несколько матчей или ограничится выплатой денежного штрафа.

Напомним, что прошлым летом РФС ужесточил наказания за оскорбления рефери. Согласно регламенту, использование ненормативной лексики в адрес арбитров наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей, в случае повторного нарушения – от четырех до восьми.