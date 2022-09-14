В Краснодарском крае на пляже собака приносит курортникам камни

Овчар из Лермонтово ждет своих хозяев на пляже. Фото: соцсети фонда.

Еще в начале лета на пляже курортного поселка Лермонтово поселилась добродушная овчарка, которая приносила отдыхающим камни, приглашая поиграть, охотно плавала и играла с детьми. Сейчас зооволонтеры ищут ей хозяев. По их словам, с окончанием сезона, когда поселок опустеет, пса ждет печальная судьба – гибель от голода.

Овчар, как прозвали собаку местные и курортники, появился на пляже Лермонтово в начале июня. Добродушный пес резвился с ребятишками, прыгал в море с пирса и приносил всем желающим камешки.

Молодой овчарке нужен дом и свои люди, которые не предадут. Фото: соцсети фонда.

Выбросили ли пса бывшие хозяева, потерялся ли он или убежал, никто не знает. Но молодая собака стала любимицей отдыхающих, которые подкармливали ее. Однако взять друга с собой так никто и не решился.

Попытаться найти Овчару дом и семью решили волонтеры из Горячего Ключа. Фонд помощи животным без владельцев «Ключ добра» за пять лет спас с улиц 1550 кошек и собак – выброшенных как мусор, больных, пострадавших от человеческой жестокости.

Зоозащитники рассказали историю Овчара в социальных сетях и на бесплатных интернет-площадках объявлений.

– Спасите добродушного парня Овчара с пляжа! Лето промчалось, и он скоро останется совсем один на зимнем пляже. Все лето он развлекал туристов и нянчился с детишками: смешно приносил в пасти камешки и звал играть, – пишут в объявлении зоозащитники. – Овчар очень добрый. Достаточно молодой, но не ухожен. Безумно обаятельный, сразу начинает нравиться взрослым, а тем более детям. Совершенно не агрессивный. Не по годам мудрый. Все лето скитается по пляжу в поисках дружбы с человеком. Но ему нужны дом, забота и настоящая любовь.

Добродушный пес приносит курортникам камешки, приглашая поиграть. Скриншот видео.

Здоровье Овчара из Лермонтово тоже требует внимания: пес прихрамывает и наклоняет голову. Волонтеры «Ключа добра» готовы сначала пролечить его, а затем доставить в семью.

– К сожалению, пока подарить Овчару семью никто так пока и не решился. Присмотритесь, может это ваш верный и самый настоящий друг. А мы его пролечим и привезем вам, чтобы пес стал радостью и счастливым талисманом вашего дома, – рассказали «КП»-Кубань» в фонде «Ключ добра».

БУДЬ В КУРСЕ

Если вы готовы подарить дом Овчару из Лермонтово, волонтеры Фонда помощи животным без владельцев «Ключ добра» помогут с его перевозкой. Связаться с фондом можно по телефону: +7 (991) 076-94-04.