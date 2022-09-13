Малышей леопарда в Сочи привили и взвесили

Котят осмотрели ветеринары. Фото: https://t.me/ministrlive

Эти два малыша появились на свет еще в начале июля. Их родители - Алоус и Черри из Центра восстановления леопарда, который находится в Сочи. Но больше двух месяцев врачи не могли определить их пол – крохи все это время находились с мамой и ветеринары не хотели тревожить ее. Зато за семейством наблюдали по видеокамерам, установленным в огромном вольере.

И вот пришло время первого ветосмотра котят. Правда, малышам не очень это понравилось - они шипели и выпускали когти.

Котят выпустят в дикую природу. Фото: https://t.me/ministrlive

- Котят взвесили, каждый уже набрал по шесть кило, - рассказывают в Центре восстановления леопарда. – А еще мы определили их пол – это брат и сестра. А еще мальчику и девочке мы поставили вакцины.

Котят шипели и выпускали когти. Фото: https://t.me/ministrlive

После всех процедур леопардов вернули к маме. Теперь их будут воспитывать по специальной программе, ведь в будущем брата с сестрой планируют выпустить в дикую природу. Это программа в центре уже испытана, по ней в привычную среду обитания уже выпустили 13 леопардов, рожденных здесь. Девять из них живут в горах Кавказа.