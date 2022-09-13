Архитектура под страхом смертной казни. Вокзалу в Сочи исполнилось 70 лет

Здание было построено в 1952 году Фото: Олег УМАРОВ

- В Сочи, я думаю, хотя бы раз бывал каждый... - говорила героиня культового советского фильма "Москва слезам не верит".

А каждый второй начинал свое знакомство в туристической Меккой страны с вокзала. Курорт, действительно, начинается с него в прямом смысле.

Вокзал включен в список наследия ЮНЕСКО Фото: Олег УМАРОВ

Ведь необходимость прокладывать в Сочи железную дорогу возникла, когда в июне 1909 года здесь открылся знаменитый санаторий «Кавказская Ривьера». Это были две четырехэтажные гостиницы, театр на 600 мест, ресторан, кафе. Здравница с собственным водопроводом, канализацией и даже электрическим освещением стала прообразом нынешних "пятизвездочных". Отдохнуть здесь мечтал каждый. Поэтому потребовался более удобный и вместительный транспорт для доставки туристов на курорт.

Вокзал решено было строить на Ярмарочной площади (ныне Привокзальной). А в 1914 году к городу потянули рельсы. Строительство железнодорожных путей заняло три года. Но перед самым пуском поездов в стране грянула Гражданская война. Планы по развитию туристической инфраструктуры отложили в долгий ящик. А когда война кончилась, оказалось, что ж/д дорога пришла в негодность. Ее восстанавливали долго, в стране были более острые нужды, чем организация отдыха. Но в 1934 году в Сочи наконец появился первый полноценный вокзал с залами ожидания и кассами.

Сталинская стройка

Во время войны дорогу продлили до Сухуми, а пассажиропоток вырос в разы. Вокзал нуждался в перестройке.

- Иосиф Сталин очень любил Сочи. И многое здесь не появилось бы, если бы не его твердое решение делать из города всесоюзную здравницу, - говорит местный краевед Андрей Полич.

Он создан в стиле "сталинский ампир" Фото: Олег УМАРОВ

Проектировка нового здания вокзала началось в 1947 году. Ответственное задание поручили талантливому архитектору Алексею Душкину. На счету 43-летнего мастера уже тогда были самые известные станции московского метрополитена: «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская»), «Площадь Революции», «Маяковская», и наконец «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская»). Кстати, проект станции «Маяковской» в 1939 году даже получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

Но сочинский вокзал должен был превзойти все, что ранее делало ему имя. Сам Сталин был частым гостем города. Архитектор не раз признавался жене Тамаре, что испытывает беспрецедентное давление со стороны местных чиновников. К его работе в городе относились с недоверием, то и дело обещая "доложить, куда следует" за свой взгляд на его облик. Все идеи со стороны Душкин мягко, но отвергал, считая местечковой безвкусицей и вычурностью. В 1950 году проект наконец согласовали и заложили первый камень.

Под сводами вокзала побывали миллионы туристов Фото: Олег УМАРОВ

Но нервотрепка для архитектора не закончилась.

- Сталин даже вызывал Душкина к себе, и он многое лично отстаивал перед вождем. А такие споры могли плохо для него закончиться, - продолжает историк.

Загадки архитектора

В сентябре 1952 года здание открылось. Вокзал и правда - шедевр сталинского ампира. При работах были использованы только местные строительные материалы. Так, цокольный этаж облицевали песчаником, а колонны главной аркады со стороны города — полированным гранитом. В 1975 году его внесли в число памятников архитектуры регионального значения и в Красную книгу ЮНЕСКО, как один из красивых и при этом функциональных в Европе.

55-метровая башня с часами, увенчанная звездой, стала самым узнаваемым элементом строения. На циферблате диаметром в пять метров Душкин расположил по окружности знаки зодиака. При этом вместо Водолея, Тельца и Скорпиона он поставил созвездия Гончих Псов, Лебедя и Змеи (цифры 2, 3 и 4). Кроме того, у всех знаков произвольная последовательность и лишь Лев, Дева и Весы остались на своих местах. Какой смысл вкладывал мастер в этот декор, остается загадкой.

Однако историки отвергают возможность ошибки. Потому что Душкин за год до сочинского достроил симферопольский вокзал. Это фактически его брат-близнец. Только размером поменьше. И расположил знаки зодиака на циферблате архитектор там иначе.

- Это могло быть что угодно. Тогда многие увлекались оккультизмом. Вспомните хотя бы Мессинга. Есть версия, что Алексей Душкин тоже не избежал веяний моды, - продолжает Андрей Полич.

Неудивительно, что сочинский вокзал часто "снимался в фильмах". На кадры культового "Будьте моим мужем" с Еленой Прокловой и Андреем Мироновым попал как раз он.

Перед Олимпиадой в Сочи-2014 вокзал капитально отремонтировали, добавив современности, но сохранив ценность его лепнины. Теперь ни один гость курорта не уезжает без фотографий на его историческом фоне.