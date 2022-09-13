Скрин видео: danya_milokhin

Дане Милохину всего 20 лет, а он уже долларовый миллионер. Свое состояние парень сколотил на веселых роликах в ТикТоке. Юноша весело дрыгался под музыку, пел с Басковым и Тимати и запускал челленджи. И собирал миллионы лайков.

Причем начинал свой путь Даня в Анапе. Туда он переехал вместе с приемной семьей. Приемные родители забрали его из детского дома вместе с братом. С детства парень мечтал о славе и даже стал лицом молодежи – самым популярным тинейджером России.

Каждый год Даня не исчезал с экранов ТВ. Он зажигал на «Ледниковом периоде», снимался в фильмах. А весной даже получил главную роль в сериале «Классная Катя». Там же Даня нашел свою любовь – Луизу Габриелу Бровину.

Но роман ребят был недолгим. Даня укатил в Казахстан (он улетел в Алматы вместе со своей командой – Dream Team House), а Луиза осталась в России. Местная пресса даже заявила, что парень подал документы на получение гражданства и купил квартиру в Казахстане.

Сам Милохин информацию не комментировал. Но уже вернулся в Россию. Правда, ненадолго. Уже скоро Даня уедет в США. Об этом заявила Ваша Маруся (Маруся Климова), бывшая участница Dream Team House.

- Милохин, насколько я знаю, сейчас делает визу. В Америку уехали Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячева. Они уже там. Остальные ребята еще в России. Кто-то делает визы, кто-то не может улететь, а кому-то в принципе отказали в визе, – заявила блогер в интервью журналу Forbes.

Ни Милохин, ни его агентство Wildjam, которое представляет интересы Дани, эту информацию никак не комментировали. А пока за успехами Дани следит его большая приемная семья. Дмитрий и Елена Тюленевы взяли мальчиков из детского дома в Оренбурге под опеку, когда им было 13 и 14 лет.