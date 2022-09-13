Рабочий убил своего начальника.

В Сочи во время ссоры рабочий убил прораба. По предварительным данным, ЧП случилось днем 13 сентября на строительном объекте на улице Кировоканской в селе Верхнеармянское Лоо. Прямо в разгар смены, по предварительной информации, между мужчинами разгорелся конфликт.

Как рассказывают коллеги, между начальником и рабочим долгое время было недопонимание, они много ругались. Очередной конфликт привел к трагедии. Строитель принес с собой на работу пистолет. Говорят, что оружием он хотел лишь припугнуть шефа, но в какой-то момент мужчина нажал на курок, выстрелив в своего начальника.

Как сообщается, пострадавшего спасти не удалось - он скончался от кровопотери. После произошедшего строитель тут же скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители. По предварительной информации, ищут сейчас 30-летнего Сергея Н.

Все посты предупреждены и ждут появления преступника - сотрудникам ГИБДД разослали ориентировки на мужчину.

- На данный момент все детали произошедшего уточняются, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В Сочи установлено местонахождение подозреваемого в убийстве знакомого

Следком Кубани возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего приезжего из Омской области. Именно его подозревают в убийстве 33-летнего прораба.

По версии следствия, вечером фигурант прибыл к одному из недостроенных частных домов и выстрелил, предположительно, из пистолета в голову знакомого, после чего сбежал, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции, в кратчайший срок местонахождение фигуранта установили.

Сейчас мужчина задержан и находится на допросе.

- Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, - сообщают в СУ СК по краю.

В рамках расследования уголовного дела следователи также выяснят, законно ли хранил оружие строитель.