На семью больной раком Анастасии Заворотнюк свалилось еще одно тяжелое испытание

Анна Заворотнюк бросила больную бабушку. Фото: СОЦСЕТИ

На семью больной раком Анастасии Заворотнюк свалилось еще одно серьезное испытание. Ее дочь бросила тяжелобольную бабушку и улетела отдыхать. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Трагедия в семье сильно подпортила здоровье Валентины Борисовны. Из-за постоянных нервов у мамы актрисы ухудшилось состояние здоровья. Несколько месяцев назад она попала в больницу. За пожилой женщиной должна была ухаживать старшая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня», но Анна укатила на курорт.

О семейной драме рассказала дочь Анастасии Заворотнюк. Она сообщала, что несчастье случилось перед долгожданной поездкой в Таиланд.

Свалившиеся переживания не стали преградой на пути у красавицы. Оставив тяжелобольную бабушку, Анна укатила на курорт, а заботы о Валентине Борисовне легли на плечи лучшей подруги. Девушка самостоятельно вызвалась присматривать за старушкой.

- Мне нужно было улетать вечером, а моя бабушка заболела. Мне позвонила Катя и я рассказала ей ситуацию. Тогда я думала, что никуда не полечу, потому что нужно было, чтобы кто-то следил за бабушкой, - рассказала Заворотнюк.

Предложение подруги помочь сильно тронуло Анну.

- Она мне просто сказала: «Лети, я все сделаю!». Катя отвезла мою бабушку в больницу. На протяжении всего времени, пока меня не было, она навещала ее, - уточнила Заворотнюк.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» подобная искренность очень тронула. Она поделилась, что это ситуация довела ее до слез.

В конце лета маме Анастасии Заворотнюк исполнилось 79 лет. Свой праздник она провела в кругу родных людей. Внуки порадовали Валентину Борисовну тортом. Что же касается состояния самой звезды, то больная раком Анастасия не появляется на публике уже три года. Семья тщательно оберегает ее.

Как признавалась Анна, близкие боятся даже дышать, когда речь заходит о здоровье Анастасии. Все считают ее настоящим бойцом, а также делают все, чтобы она поскорее простилась с опухолью мозга.

На данный момент знаменитость не может обходиться без посторонней помощи. На ее дорогостоящее лечение зарабатывает муж Петр Чернышев. Фигурист делает все, чтобы спасти любимую.