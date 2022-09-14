Трамвайную ветку в западной части Краснодара протянут к 2027 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую трамвайную линию, которая соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, начнут строить уже в этом году. Администрации Краснодарского края и города Краснодара подписали с компанией «Синара – ГТР Краснодар» концессионное соглашение о строительстве линии.

- Новая трамвайная ветка протянется в район «Немецкой деревни» и спорткомплекса «Баскет-Холл», а также соединит отдаленные районы с улицей Московской. При этом работы будут синхронизированы с расширением дорожного полотна Ближнего Западного обхода. Такие меры помогут уменьшить пробки и в целом улучшить обстановку на дорогах, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

В западной части города появится 35,6 км трамвайных путей. В строительство инвестируют 28,4 млрд рублей. После реализации проекта по новой ветке пустят 100 современных трамваев.

– Новую линию построят к 2027 году. Пассажиропоток увеличится с 43 до 82 миллионов пассажиров в год. Жители смогут экономить до 30 минут времени в пути за счет новых маршрутов и более высокой скорости движения трамвая в сравнении с автомобильным транспортом. Быстрый экологичный транспорт свяжет новые развивающиеся районы города с плотной многоэтажной жилой застройкой. Это даст дополнительный стимул для развития западной части Краснодара и уникального спортивного комплекса «Город спорта», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее предполагалось, что после того, как протянут ветку к улице Петра Метальникова, начнут тянуть линии в Восточно-Кругликовский микрорайон или микрорайон Гидростроителей. Но на практически с этими направлениями возникли трудности. Тем не менее власти отмечают, что строить трамвайные пути в восточной части города все-таки будут. В целом в планах проложить более 70 км новых трамвайных линий в два этапа. Но вот только сроки пока не озвучиваются.

Напомним, существующая трамвайная сеть Краснодара в настоящее время включает в себя 16 трамвайных маршрутов общей протяженностью 380 км. Трамвайные перевозки составляют более 50% общего объема пассажирских перевозок. За последние три года в краевой центр поставили 103 современных трамвая.

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