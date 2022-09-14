Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября. В том числе небо остается закрытым в Краснодаре, Геленджике и Анапе.

- Ограничения продлятся до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме ограничения полетов в аэропорты юга, временно ограничены полеты в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что воздушная гавань в Сочи продолжает работать как временный хаб. Альтернативными маршрутами также можно выбрать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов страны ввели с февраля после начала спецоперации на Украине. Такие меры приняли для безопасности гражданских судов. Сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.

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