Бил ножом на глазах снимавших. В Краснодаре 50-летний мужчина зарезал другого на почве ревности

Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре 50-летний мужчина зарезал 49-летнего знакомого на глазах у прохожих. Зверское убийство произошло на одной из улиц города. Подозреваемый ехал по Бульвару Интернациональному, в какой-то момент заметил своего знакомого. Но останавливать машину не стал. А наоборот, надавив на газ, намеренно наехал на него. После чего он выбежал из авто и устроил поножовщину.

Фигурант нанес ему не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Причём жуткая картина развернулась на глазах в прохожих.

- Ты что делаешь? Ты же убиваешь его! - кричали очевидцы.

- Я знаю, - хладнокровно ответил мужчина, продолжая бить ножом знакомого.

Прохожие побоялись подойти и остановить разъярённого мужчину. Но всё же вызвали полицию и скорую.

Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

- Подозреваемый попытался скрыться на машине, но его блокировали сотрудники ДПС и ППС УВМД по Краснодару на улице Ростовское шоссе, - уточняют в СУ СК по региону.

По одной из версий взяться за нож мужчина решил из ревности к жене.

- Установлено, что мужчины ранее были знакомы и имели длительные неприязненные отношения, возникшие на бытовой почве, - уточняют следователи.

В отношении мужчины уже завели уголовное дело. Он допрошен. В ближайшее время его заключат под стражу. Назначен полный комплекс судебных экспертиз.