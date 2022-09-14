На Кубани осудят врача за смерть двухмесячного ребенка в районной больнице

Дело передано в суд

Трагедия произошла в феврале 2021 года. Маму с двухмесячным ребенком госпитализировали в больницу Темрюка. Мальчику диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта. На следующий день младенец скончался. В его смерти обвиняют 58-летнего заместителя главного врача.

- 1 февраля у младенца ухудшилось самочувствие, и открылась рвота. Мать мальчика доставила его в Темрюкскую районную больницу. Медики диагностировали нарушение пищеварения и дисбактериоз кишечника. Заместитель главврача выполняла функции дежурного врача-педиатра и осмотрела ребенка. А позже игнорировала ухудшение состояния мальчика. Кроме того, не организовала всестороннее обследование пациента, в связи с чем не был установлен верный диагноз и младенец не получал необходимого лечения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Малыш скончался от осложнений в результате внутричерепного кровотечения. Экспертизы показала, что к гибели мальчика привело именно некачественное оказание врача медицинской помощи.

- Вину в совершении преступления врач не признала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

На период расследования медика отстранили от занимаемой должности. Дело в настоящее время передано в суд.

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