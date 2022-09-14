Умер профессионал и просто глубокий человек. Губернатор Кубани выразил соболезнования по поводу смерти главного редактора «Комсомолки»

Владимир Сунгоркин

Главред "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин умер 14 сентября от инсульта. Ему было 68 лет. Свои соболезнования по поводу смерти руководителя издания направил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он направил телеграмму коллективу "Комсомолки".

– Ушел из жизни выдающийся журналист, блестящий руководитель, высочайшего уровня профессионал, мудрый и глубокий человек. С его именем связана не только история становления и успеха любимого миллионами издания, но и всей российской журналистики. Он воспитал не одно поколение талантливых мастеров слова, которые сегодня трудятся на благо страны. Владимир Николаевич до конца оставался преданным выбранному делу, был полон новых идей и невероятной творческой энергии. Он ушел во время экспедиции, как истинный репортер, собирая материалы для очередной книги. Уверен, задуманные им проекты обязательно воплотят многочисленные последователи и ученики, – говорится в телеграмме. Напомним, как писал сайт KP.RU, Владимир Сунгоркин умер в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

ДОСЬЕ "КП"

Журналист, репортер и колумнист Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году окончил Дальневосточный государственный университет и устроился корреспондентом в газету «Комсомольская правда». В 1992 году избран Главным исполнительным директором «Комсомольской правды», в 1997-м – главным редактором газеты «Комсомольская правда» – Председателем Совета директоров.