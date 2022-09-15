В Краснодаре водитель и кондуктор троллейбуса спасли пассажира. Фото: Архив "КП"

За несколько остановок до конечной троллейбусного маршрута № 4 один из пассажиров почувствовал себя нехорошо: водитель Людмила Прощенко и кондуктор Сергей Захаров вызвали «скорую» пожилому мужчине, недавно перенесшему инфаркт, и вместе с ним дождались врачей.

Троллейбус-«четверка» № 122 отправился из депо в рейс по расписанию и уже был всего в нескольких остановках от конечной на вокзале Краснодар-1, когда к кондуктору Сергею Захарову обратился с просьбой о помощи один из пассажиров.

Кондуктор Сергей Захаров вызвал врачей. Фото: пресс-служба КТТУ.

– Был час пик, около половины восьмого утра. Ко мне подошел пожилой мужчина и попросил вызвать ему скорую: он был очень бледен и сказал, что ему плохо с сердцем. Я сообщил Людмиле, что пассажиру в салоне требуется помощь, а сам стал звонить в 112, – рассказал «КП»-Кубань» кондуктор Сергей Захаров. – Мы сразу же остановились на остановке и стали дожидаться медиков. Другие пассажиры отнеслись к ситуации с пониманием, а одна девушка сбегала в соседнюю кофейню за водой.

Кондуктор и водитель «четверки» около получаса вместе с пассажиром-сердечником дожидались приезда врачей и, естественно, рейс задержался. Но никто и думал оставлять пассажира одного: вдруг ему станет хуже?

Водитель Людмила Прощенко вместе с пассажиром дождалась врачей. Фото: пресс-служба КТТУ.

– Вызвать «скорую» в такой ситуации – наша обязанность и человеческий долг, как и дождаться врачей и передать им пассажира. Тем более, что в январе он перенес инфаркт и ему могло в любой момент стать еще хуже, – добавляет водитель Людмила Прощенко. – Остальные пассажиры, которых мы высадили на углу улиц Ленина и Октябрьской, продолжили путь на следующем троллейбусе этого же маршрута. В подобных ситуациях люди в салоне всегда относятся к происходящему адекватно, часто предлагают помощь.

КОНКРЕТНО

Пассажира не оставят без помощи

– Если человек почувствовал себя плохо во время поездки в общественном транспорте, он всегда может обратиться к кондуктору или водителю троллейбуса или трамвая: у наших сотрудников есть четкие инструкции на такой случай. Пассажиру окажут всю возможную помощь, остановят транспорт на ближайшей остановке и вызовут карету скорой помощи, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. – Наши сотрудники обязательно дождутся медиков и только после того, как передадут пассажира врачам, продолжат движение по маршруту.