«СОГАЗ-Мед» рекомендует: стал студентом – обнови полис ОМС

В «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Фото: предоставлено Краснодарским филиалом АО «Согаз-Мед»

Ежегодно в краснодарские ВУЗы приезжают на учебу тысячи студентов из других регионов и стран. В сентябре, с началом нового учебного года, у первокурсников и их родителей возникает множество вопросов по оформлению нового полиса ОМС, прикреплению к поликлинике, прохождению медосмотров при заселении в общежитие и получению плановой медицинской помощи во время учебы.

Специалисты Краснодарского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» отвечают на вопросы, которые наиболее часто возникают у студентов.

Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?

Если студент поступает в вуз или колледж в другом городе или регионе, конечно, необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент.

Если этого не сделать, то медицинская помощь также будет ему предоставляться в рамках Базовой программы ОМС. В Краснодарском крае действует 19 офисов компании «СОГАЗ-Мед», где студенты могут оформить полис ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы».

Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?

Для оформления полиса ОМС необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС, ранее выданный полис ОМС (при наличии). Полис ОМС может быть оформлен на бумажном бланке или в виде пластиковой карты.

Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?

При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных и места жительства или иных персональных данных – полис ОМС необходимо переоформить, обратившись в страховую компанию.

Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?

По полису ОМС можно бесплатно посещать врачей в поликлинике и вызывать врача на дом, проходить лечение и обследование в стационаре, получать высокотехнологичную медпомощь и проходить ежегодную диспансеризацию.

Все эти и многие другие услуги доступны в рамках системы ОМС. С более подробным перечнем медицинских услуг по ОМС можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, выбрав регион страхования.

Можно ли лечить зубы по полису ОМС?

Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по полису ОМС оказываются как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС. Если при обращении за медицинской помощью вам предлагают оплатить лечение, незамедлительно обратитесь в контакт-центр страховой компании и уточните, обоснованно ли требование врача.

Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?

Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг или нарушают сроки ожидания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, либо для консультаций по другим вопросам, возникающим при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru либо по телефону 8-800-100-07-02.

СПРАВКА

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года и занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в городе Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек.

«СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.