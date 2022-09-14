Пять мусороуборочных операторов остановили работу из-за падения бульдозера с горы свалки на Кубани

Прокуратура провела проверку

Жители Тихорецка пожаловались на переполненные баки с мусором. Горожане предположили, что в город зашел региональный оператор и вывоз отходов вышел из-под контроля.

- Уже неделю мусор возле баков стоит. Раньше все было хорошо. Куда делись наши ребята, которые занимались уборкой города, это ж невозможно, - возмутилась в разговоре с «Комсомольской правдой» - Кубань» квартальная 4-го микрорайона Тихорецка Светлана Колесникова.

Как выяснила «Комсомолка», город продолжает убирать местная компания. Но сбой в работе мусороуборочных операторов действительно произошел. А все случилось из-за ЧП на временном накопительном пункте – там с горы мусора рухнул бульдозер, машинист получил тяжелые травмы. С переломами его госпитализировали, а после ЧП проверку организовала трудовая инспекция.

Но вот дополнительной рабочей техники на полигоне не оказалось, и его пришлось закрыть. Очереди из грузовиков на разгрузку мусора здесь стояли неделю.

- Мы выполняли работы по требованиям санпина – вывозили твердые бытовые отходы с контейнерных площадок раз в сутки. Но в каких-то районах необходимо было собирать мусор по несколько раз в день, там и накапливались пакеты. Но их физически не было возможности вывезти, грузовики были переполнены из-за того, что на полигоне временного накопления в поселке Каменном, который принадлежит на основании договора аренды Динской мусороуборочной компании, ввели ограничения. Сначала случилось ЧП с бульдозером, затем оказалось, что дополнительная техника слома, - пояснил «КП» - Кубань» представитель комбината коммунальных предприятий и благоустройства, который занимается уборкой Тихорецка.

Площадку быстро заполнили мусором, а другой бульдозер к тому времени не успели починить.

- Пять мусороуборочных операторов в районе задействовали резервную технику для вывоза мусора из населенных пунктов – это ИП Авдеенко, ИП Исрафилов, ИП Шлыков, ООО «Благоустройство» и МУП «ККПиБ». Но несколько груженых грузовиков неделю ждали, когда же территорию полигона освободят. А произошло это только через неделю. Нет, не после починки дополнительного бульдозера. Его так и не удалось отремонтировать. Представители компании догадались взять технику в аренду, - пояснили местные жители, знакомые с ситуацией.

В настоящее время работа по уборке мусора в поселениях вернулась в штатный режим. А вот на полигон после ЧП нагрянула прокуратура с проверкой.

- Грузовики принимали с растяжением времени, они действительно ожидали разгрузку, бывало, не один день. Тихорецкая межрайонная прокуратура отреагировала на ситуацию и внесла представление Динской мусороуборочной компании. На данный момент нарушения устранены, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.