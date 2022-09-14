ФК «Краснодар» обратится в полицию из-за судейства в матче с ЦСКА

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» потерпел второе поражение в сезоне. В Москве он уступил ЦСКА (1:4). Причем три из четырех мячей «быки» пропустили с пенальти: два – в первой половине, еще один – во второй.

Спорные решения судьи вывели из себя форварда черно-зеленых Джона Кордобу. В перерыве он разнес судей на испанском языке. Только колумбиец не учел, что его снимали на видео журналисты.

Они опубликовали запись, а поведением игрока заинтересовался Контрольно-дисциплинарный комитет (КДС) Российского футбольного союза (РФС). Согласно регламенту, форварду грозит дисквалификация сроком от двух до четырех матчей.

Кипели эмоции и после игры. После свистка сдали нервы у гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига.

- Поняли сразу, что игра будет непростой. И игра это подтвердила, — заявил Хашиг «Спорт-Экспрессу». — Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае не видя нарушения, во втором — назначая пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать, налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить.

По словам гендиректора, они знали, что игра будет тяжелой еще до свистка. Когда увидели скачки котировок на матч у букмекеров.

- Мы четко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат. Возможно, привлечем для данного расследования правоохранительные органы, – заключил Хашиг.

Неизвестно, обратился ли «Краснодар» в полицию. Но экспертная комиссия РФС уже заявил, что Сергей Иванов принял правильные решения во всех спорных эпизодах.