В Сочи после дождя возле двух санаториев сошли оползни

Специалисты оценивают ситуацию на участке Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи после дождя вблизи двух санаториев сошли оползни. Из-за движения грунта, которое до сих пор продолжается, власти решили перекрыть участок Новороссийского шоссе.

- Оползневые процессы в районе «Мыс Видный» и «Победа» санаториев зафиксировали 13 сентября. Проехать здесь автомобилисты не смогли уже с полуночи 14 сентября, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Сейчас на улице Новороссийское шоссе работают сотрудники дорожного строительства, инженерной и геологической служб для оценки обстановки. Оползневые процессы не прекращаются, специалисты обследуют территорию.

Из-за перекрытия участка временно изменится маршрут общественного транспорта. Так, автобус № 49 поедет прямо по улице Шоссейной с выездом на трассу А-147 через тоннель на улицу Новороссийское шоссе. Транспорт будет доезжать до остановки «пансионат Электроника» с разворотом, после чего проследует на улицу Звездную по маршруту.

Обратно с улицы Звездной до остановки «пансионат Электроника» транспорт поедет по улице Новороссийское шоссе до пересечения с улицей Дорога на Большой Ахун и выездом на трассу А-147 до остановки «Звездочка». После этого автобус продолжит движение по маршруту.

Автобус № 115 отправится в прямом направлении по улице Шоссейной с выездом через тоннель на трассу А-147 на улицу Новороссийское шоссе. После этого транспорт поедет по маршруту. Обратно автобус проследует без заезда на улицу Новороссийское шоссе.

- Специалисты выясняют динамику и вырабатывают комплекс превентивных мер. После подготовки проекта начнется ремонт. Просим жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и временно выбирать альтернативные пути объезда, - обратился к жителям и гостям директор МКУ города Сочи «Управление автомобильных дорог» Антон Черников.