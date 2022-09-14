Билеты на концерт Скриптонита не удается вернуть. Фото: vk.com/scriptonite

За последние годы в России было отменено немало концертов известных исполнителей. Планы порушила пандемия, из-за которой долгое время действовали ограничения на массовые мероприятия. В большинстве случаев, деньги поклонникам возвращали. Но были и исключения. Сотни жителей Краснодара не могут вернуть средства за билеты на концерт рэпера Скриптонита.

Выступление отменялось... четыре раза

Музыкант должен был выступить еще в 2020 году в спорткомлексе "Олимп".

- Я был еще студентом, когда собирался на концерт рэпера. Пойти хотел вместе со своей девушкой, с которой уже давно расстался, - улыбается Юрий Воронов. - Изначально дата концерта была 12 июня 2020 года. Но тогда на территории Краснодарского края действовал карантин - естественно, выступление отменили. Новую дату назначили на 4 декабря, но и тогда музыкант не приехал, потому что не разрешались массовые мероприятия.

Спустя пару месяцев организаторы вновь решили попытать удачу. Они объявили фанатам, что Скриптонит выступит 12 июня 2021 года, но уже в другом месте - стадион "Труд". Это локация была выбрана неслучайно. Во-первых, на выступлении можно было собрать еще больше людей, во-вторых, все люди находились бы под открытым небом, а это в условиях пандемии было как нельзя кстати. Но в преддверии Дня России поклонников вновь ждали неприятные новости - очередной перенос.

- В связи с запретом всех культурно-массовых мероприятий на территории Краснодара концерт переносится на новую дату - 25 сентября 2021 года. Все ранее приобретенные билеты, - объявили организаторы в социальных сетях.

Концерт окончен

Однако, шутка ли, но и этот концерт провести не разрешили. После этого поклонники певца судорожно стали ждать новую информацию и надеяться, что увидят кумира в 2022 году. Но, как оказалось, выступление было перенесено... на неопределенный срок.

В правилах возврата указано "Возврат денежных средств за билеты на перенесенные мероприятия не осуществляется". При этом новую дату организаторы не озвучивают. По всей видимости, долгожданное выступление уже не состоится. Однако пока формулировки "отменено" нет, забрать деньги за билет поклонники не могут.

- Я звонил, спрашивал, мол, если я из города или страны уеду, мне куда этот билет девать? Столько лет прошло. На что мне ответили - идите и продайте билет, если не нужен. Но это вовсе звучит абсурдно, - добавляет Юрий Воронова. - Получается, что деньги зависли уже почти два года, концерта нет, когда будет, неизвестно.

Скриптонит концерты: новая дата концерта в 2022 году, когда пройдет в Краснодаре, как вернуть билет

- Те, кто считает, что деньги вернуть нельзя, заблуждается. Поскольку закон на стороне потребителя. Другое дело - возврат не всегда удается оформить быстро, многие не хотят лишних хлопот, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Правила возврата билета установлены в ст. 52.1 "Основ законодательства о культуре". В случае отмены, замены либо переноса мероприятия посетителю, что важно, по его инициативе, возмещается полная стоимость билета. Для того чтобы вернуть билет, нужно обратиться к организаторам с заявлением.

В нем указывает информацию о концерте, его дату, а также способ, через который его должны уведомить о результатах рассмотрения заявления. К заявлению прилагается приобретенный билет.

- Заявление рассматривается в течение 10 дней. После положительного решениея стоимость билета возвращается в течение 10 дней. Если же вынесен отказ, то организатор обязан сообщить вам об этом не позднее пяти дней, - добавляет юрист. - В случае человек имеет право обратиться в суд.