Бывший игрок ФК «Кубань» стал звездой медиафутбола. Как так вышло

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В 2008 году футбольная «Кубань» шумела в Первом дивизионе (сейчас – Первая Лига). Рулил командой опытный Олег Протасов. А тащил желто-зеленых Денис Зубко. Он уже заканчивал карьеру. А доигрывать приехал на юг России. И за год наколотил 18 мячей. Стал лучшим бомбардиром команды. И вывел «Кубань» в премьер-лигу.

Оставаться в Краснодаре мужчина не стал. Он укатил в Казахстан – в «Атырау». Затем поиграл в «Урале» и «Роторе». А закончил карьеру в «Энергии» из Волжского. Но о Краснодаре не забывал. Почти каждый год приезжал и встречался с болельщиками.

А в 2019-м возглавил «Амкал». Это любительская команда блогеров. Сколотил ее Герман Попков, известный как German *El Classico*. На его канал на Youtube подписано 2,79 миллиона человек. Звезды соцсетей проводили шоу-матчи, рубились на Московском Кубке Селебрити (турнир Попкова) и создавали контент. Он выходил на канале Германа.

- Я находился без работы, поступило предложение. Почему бы не попробовать? Здесь тоже есть тренировочный процесс, есть игры, есть выезды. Когда сидишь без работы и тебе предлагают попробовать, я считаю, надо пробовать. Если не попробуешь, то и не узнаешь, смог бы или нет, – признался Зубко в интервью Sports.ru.

Причем работал Зубко за идею – без зарплаты. Так продолжалось целый год. Параллельно Денис занимался открытием собственной школы. И рассчитывал на пиар от Германа. Но проект заморозили. И уже с 2020-го звезду «Кубани» перевели на контракт.

- Позволяли ли зарплата комфортно жить? Ну, наверное. Купил ли квартиру или машину? Да нет, конечно, – добавлял Зубко.

Вместе с «Амкало» тренер выиграл Кубок МКС и стал звездой соцсетей. На его аккаунты в соцсетях подписались десятки тысяч человек. Они же поддержали тренера после ухода из клуба – в сентябре 2022-го.

- Герман объяснил, что команду ждет перезагрузка. Мы поговорили, он сказал, что было сложно принять такое решение. Никаких обид и негатива. Герману – только огромная благодарность за то, что он сделал для команды, лично для меня. «Амкал» – это восторг и восхищение, дай бог, чтобы проект продолжался как можно дольше, – заключил Денис.

Вместе с «Амкалом» Денис Зубков дебютировал и в профессиональном футболе. И даже прошел две стадии Кубка России. Перед третьей его сняли. А без него блогеры проиграли «Звезде» из Санкт-Петербурга и вылетели из турнира. Сам тренер без работы не остался. Он уже принял команду «Watch TV» (телеканала Матч ТВ).