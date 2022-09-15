Хамство рэперов и чаевые как новая машина. Исповедь крупье, которая проработала три года в казино Сочи

В крупье берут далеко не всех - для этого нужны определенные навыки. Фото: Олег Укладов

Ровная спина, всегда свежий маникюр и идеально выглаженная форма. Крупье в казино, что раздают карты и собирают фишки, всегда выглядит с иголочки. Его вид невозмутим. Хотя ежедневно на их глазах происходят человеческие трагедии. За считанные минуты люди теряют миллионы рублей. А порой - и лицо. В своей исповеди дилер рассказала о том, как получала штрафы за слезы и почему боится оказаться на месте гостя.

Из музыкалки - за рулетку

25-летняя Алина Коробова (по просьбе героини имя и фамилия изменены - Авт.) родом из Краснодара. После окончания школы поступила в один из вузов на бухгалтера - настояла мама. Пробиться смогла на бюджет, но на заочку. Потому решила искать подработку. Большинство ее однокурсников устроились в кафе - барменами и официантами. А Алине захотелось больших денег.

- Помню, как сидела, шерстила сайты с вакансиями. И наткнулась на объявление, что требуется крупье в казино. Требовался хороший счет, приятная внешность и умение поддержать беседу. При этом опыт не нужен, готовы были взять студентов, более того - бесплатно обучить. Обещали хорошие деньги - в месяц можно было зарабатывать больше 100 тысяч. Честно скажу, тогда в голове даже не промелькнуло, что это может быть обман. Страха не было совсем. Спроси меня сейчас - я бы вряд ли откликнулась, - признается Алина.

На собеседовании девушку тут же стали тестировать - в уме нужно было решить примеры. На то, чтобы умножить и разделить двухзначные числа, давалось всего 20 секунд.

- Я с цифрами всегда была на “ты” - сосчитать для меня несложно. Но из-за того, что перенервничала, пару раз ошиблась. Тогда мне начали задавать наводящие вопросы, один из которых был - умею ли я играть на каких-либо инструментах. А у меня за плечами шесть лет музыкалки - владею фортепиано. Позже выяснилось, это стало решающим моментом, чтобы взять меня на работу, - вспоминает Алина. - Дело в том, что крупье должен уметь виртуозно «чиповать» — распределять фишки на столе. Важна ловкость рук и длина пальцев. Тоже самое и с картами - колода должна буквально скользить.

Руки на стол!

На первый взгляд, работа дилера кажется простой - раздал карты да запустил рулетку. На деле - это не так. Пока крутится шарик, игроки делают ставки. Задача крупье - быстро запомнить, произвести вычисления в уме и одновременно поддержать разговор, пошутить.

- Все должно быть максимально прозрачно и честно. Это должен понимать игрок. Потому в одежде крупье отсутствуют карманы. Даже фартуки или жилетки такой длины, чтобы невозможно было ничего запрятать, - продолжает Алина. - За стол тоже невозможно ничего ни принести, ни унести. За нами следят камеры, более того - сидит инспектор, который наблюдает за каждым движением. Руки крупье - всегда на столе, чтобы никто не подумал, что ты что-то “заныкал” себе.

Но постоянный надзор - малая часть неудобств.

- Игроки бывают разные. Тот, кто ведет себя вежливо в начале, при проигрыше оказывается последним мерзавцем. Могут оскорбить, унизить, бросить в тебя тем, что попадется первым под руку. Как-то мужчина запустил в меня кости, которые отрикошетили в глаз, у меня даже фингал был, - нехотя вспоминает эту историю девушка. - Я тогда сбежала из казино, проплакала всю ночь. А мне потом еще и штраф выписали. Смену-то никто не отменял - считай прогул. По идее должна была утереть слезы, замазать синяк и дальше улыбаться уже за другим столом.

VIP-”домовые” и азартные рэперы

На первых порах девушка переживала за игроков. Особенно, когда на ее глазах люди за минуту проигрывали суммы, за которую можно было купить “двушку”.

- Принимала все близко к сердцу, нервничала. Как-то за столом мужчина проиграл пять миллионов рублей. Он заявил, что ему сегодня фартит, почти все поставил на красное, но не угадал. Начал обзванивать друзей, просить в долг. Когда нашел еще пять миллионов, снова удача ему не улыбнулась. Я начала корить себя, казалось, отбираю деньги у человека. Но позже отогнала от себя этим мысли и радостно вздохнула - хорошо, что на его месте не я, - цинично отвечает Алина.

Кстати, по ту сторону стола девушка никогда не стремилась оказаться. Да и, скорее всего, не сможет. По словам Алины, есть негласный запрет, который не позволяет крупье играть в любом казино в стране. Говорят, имеется база данных, куда вносят имена дилеров, так что его просто не впустят. Это делают, чтобы крупье и игрок не смогли сговориться против казино. По той же причине хоть раз сидевшего за рулеткой, никогда не возьмут в дилеры.

Большая часть игроков - те, кто могут позволить себе сорить деньгами. Нередко за столом оказываются российские знаменитости, которые расслабляются так перед концертом. Но увидеть их другим посетителям вряд ли удастся - они прячутся в VIP-залах.

- Это комнаты с премиум-обслуживанием. Минимальная ставка там выше в 15-20 раз, чем в обычном зале. Но игроков там облизывают с ног до головы - обслуживание по высшему разряду, могут открыть, закрыть стол, поменять. Кто-то просит девочек, но эскорт-услуги строго-настрого запрещены. Кстати, бывают клиенты, которые там сутками проводят. Мы их звали "VIP-домовые", - говорит Алина. - За столом я повидала много музыкантов. Почти все рэперы, что выступают на нашей эстраде, играли и в покер, и в рулетку. Некоторые из них только кажутся милыми. Когда проигрывают, хамят и дерзят. В разы приятнее - бизнесмены, у которых деньги куры не клюют. Для них игра - способ расслабиться, проигрыш они воспринимают спокойно. Он не поскупятся ни на комплименты, ни на “чай”. Мне как-то перепала 1000 долларов (больше 60 тысяч рублей по нынешнему курсу - прим.ред.) после ночных партий. Но мне рассказывали, что девчонкам везло больше - как-то отблагодарили, оставив 600 тысяч. Считай, машину купить можно.