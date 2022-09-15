В Сочи местные жители обнаружили грузовик с бездомными собаками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стаю полуживых бродячих собак нашли в грузовике в Сочи. Местные жители обратили внимание на душераздирающий лай, который доносился из припаркованного автомобиля белого цвета. Когда они заглянули в кузов, то внутри все похолодело. Машина была забита дворняжками. Некоторые жалобно смотрели на людей, часть просто лежала на полу. Зоозащитники решили, что животные уже мертвы, а тех, кто подавал признаки жизни, ведут на убой.

- Никаких обозначений на машине не было. Что происходит с собаками, непонятно. Но видно одно - животные находятся в ужасном состоянии, и им нужна помощь, - рассказали очевидцы.

Но информация о жестком обращении с животными не подтвердилась, все они оказались живы. Пойманных на улицах курорта собак перевозили в приют для стерилизации. Там их должны обработать, вакцинировать и поставить бирки.

- Данный грузовой автомобиль принадлежит подрядной организации «Светоч». С компанией заключен муниципальный контракт по обращению с животными без владельцев в Сочи, - рассказали в муниципальном центре управления.

После того, как с бродяжками проведут все процедуры, они останутся в приюте еще на 23 дня, а потом их опять выпустят. По закону, собак вернут туда, где их поймали.

- На место был вызвал наряд полиции, потому что неравнодушные жители заблокировали машину, - отметили в МЦУ.

Часть собак увести не удалось. Зооактивисты забрали их из кузова грузовика. Они надеются самостоятельно найти дом для животных.