Помогающий людям 54-летний волонтер остался без дома на Кубани

Погорельцу помогают все неравнодушные

54-летний Сергей Алексин живет в селе Великовечное, что в 15 километрах от Белореченска. Здесь его знают почти все. Сергей - волонтер с активной жизненной позицией. Он один из добровольцев поисковой организации: если поступил сигнал о потерявшемся человеке, бросает все свои дела и выдвигается на помощь. Кроме этого, Сергей - борец за экологию, отстаивает позицию жителей против мусорки в Белореченском районе. А в свободное время проводит мастер-классы для детей, рассказывает, как прививать деревья и защищать их от вредителей.

В начале месяца по роковому стечению обстоятельств 54-летний волонтер остался без дома. Его уничтожил пожар. Огонь в одной из комнат вспыхнул в ночь на 9 сентября. Сергей с женой проснулись от запаха гари и потрескивающих балок, супруги успели выбежать на улицу. Но вот кров и вещи спасти не удалось, дом сгорел дотла. Теперь Сергею, всегда помогающему людям, самому необходима поддержка, в том числе и материальная.

Во дворе после пожара полная разруха

- Мы чудом выжили. Но в доме сгорело все, - хватается за голову и показывает обугленные стены Сергей.

Неравнодушные откликнулись на призыв о помощи. Но до полного восстановления дома еще далеко.

- К Сергею на выручку пришли волонтеры из нескольких районов края. Например, с помощью добровольцев из Анапы и Кавказского района удалось собрать деньги и закупить брус для крыши. Местные жители помогают расчищать территорию от мусора, - поделилась местная активистка Наталья.

Дом отремонтировать Сергею нужно до дождей и холодов. Сейчас от спит в самодельной палатке из мешковины. Ее он смастерил у дерева. Уходить никуда не собирается – переживает за хозяйство.

- Мне предлагали временное жилье, соседи звали к себе. Но я не могу бросить дом. Жену отправил к родителям, а сам тут. Куры, гуси во дворе, да и стройматериалами помогают, нужно за всем присматривать. Мне привезли хорошую туристическую палатку, матрасы и спальный мешок – не замерзну, - говорит Сергей.

Сейчас Сергею нужна помощь с внутренней отделкой, нет окон и дверей. Да и дополнительные мужские руки для восстановления крова не помешают.

Всем неравнодушным можно звонить активисту Алексею, курирующему стройку, по номеру – 8918-661-12-12.