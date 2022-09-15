85-летний ровесник Краснодарского края издал книгу по истории Кубани в годы войны

Антоний Тихонов - автор двух исторических книг Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Антоний Тихонов достает из папки увесистую пачку бумаг. Все это – свидетельства его большой трудовой жизни. 85-летний пенсионер – заслуженный строитель России и Кубани. Многие годы он возводил здания для производственных нужд по всему Советскому Союзу, а когда осел в Усть-Лабинске, то со свойственной ему энергией сдавал школы, корпуса сахарных заводов, элеваторы и молочные комплексы по всему Краснодарскому краю. На пенсии Антоний Яковлевич созидать не перестал – начал писать книги.

Собрал все под одной обложкой

Антоний Тихонов несмотря на преклонный возраст – полон сил и идей. Его не раз приглашали в школы, чтобы рассказать о своем военном детстве, о том, как ковали победу в тылу и на фронте.

- Мне было четыре года, когда началась война. Она оставила большой след в моей жизни. Дети помогали родителям на полях, жили трудно. Я очень много читал, повзрослев. Особенно меня интересовала история, - рассказал «КП»-Кубань» Антоний Яковлевич. – И когда я начал рассказывать детям о том времени, то понял, что нужна такая книга, где вкратце собраны все факты о Великой Отечественной войне. Как помощь для проведения уроков мужества и других патриотических занятий.

Пенсионер стал копаться в архивах, чтобы узнать, как жила Кубань в «сороковые, роковые», нашел информацию о местных героях и пионерах и собрал все данные под одной обложкой. Книга получила название «Краткие конспекты о Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».

- Люди тогда проявляли мужество. Но об этом мало говорят. Современные дети знают только общие факты, а мне хотелось бы, чтобы кубанские школьники имели представление, как жили их сверстники, что происходило в Краснодаре в годы оккупации. Поэтому и родилась такая книга. Любой учитель может ее прочитать, и ему не надо ничего искать в дополнительных источниках. Тут все уже есть, - говорит Антоний Тихонов.

Судьба семьи и казаков

Это не единственная книга Антония Яковлевича. Первая – «Портрет действа» - вышла в свет в 2015 году. В томике причудливо переплетаются судьбы крестьян из Чувашии, казаков и история семьи автора. Его отец попал под репрессии в 1937 году.

- Я тоже считался репрессированным, хотя мне было 70 дней от роду, когда отца забрали. Он не вернулся из лагеря. Потом я нашел все документы. Он был обвинен по 58 статье как священник и зажиточный крестьянин. Это все уроки прошлого, о них надо помнить и передавать знания детям, - говорит пенсионер.

Эта работа пережила несколько переизданий. Сейчас Тихонов готовит новую редакцию. Дополнения носит и в свежевыпущенную книгу «Краткие конспекты о Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Автор нашел новые данные, которые необходимо внести для создания полной картины.