Петух начал подпевать уличному музыканту. Фото: скриншот видео.

Заклинатель петухов покорил игрой на дудочке жителей Кубани. Бесплатное уличное шоу туристы увидели в прибрежном селе Сукко, что находится под Анапой. Музыкант, удобно расположившись около закрытых сувенирных лавок, играл для прохожих незамысловатые мелодии. В какой-то момент вокруг парня стали собираться люди. А все потому, что выступал он не один, а... с петухом.

Музыка, которая звучала из инструмента, растопила сердце домашней птицы. Судя по всему, петуху настолько понравилось то, как играл молодой человек, что он решил ему помочь и начал петь.

В итоге спустя пару минут необычный дуэт собрал вокруг себя десятки людей, которые достали мобильники и начали снимать выступление. Позднее ролик появился в соцсетях.

Пользователи недоумевали, почему птица захотела раскрыть свои таланты, услышав дудку. Многие также хотели узнать, кто тот парень, мастерски владеющий инструментом.

- На первый взгляд показалось, что неряшливый костюм на мужчине – это сценический образ. В таком одеянии часто ходят актеры, чтобы примерить роль. Даже если это не так, все равно зрелище захватывает своей первобытностью, - рассказала в соцсетях восторженная слушательница.

Женщина уточнила, что так подыгрывать петушку, может только по-настоящему талантливый человек.

Несколько пользователей также согласились с версией, что на улице сидит не человек с тяжелой судьбой, а актер.

- В Воронеже тоже такой человек был летом. Только он сидел с гусем. Может, это гастроли у него такие. Сейчас же самый разгар бархатного сезона, - написала женщина.

Кстати, похожий дуэт видели и в Подмосковье.

- У нас в переходе сидел похожий дядечка. С ним постоянно была утка, потом еще вдобавок и курицу приносить стал. В точно такой же одежде и с дудочкой, - предположила одна из жительниц Московской области. - Может, заклинатель петухов и уток просто перебрался из холода в тепло.