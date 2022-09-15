Молочка подорожала на 30%, а мука и хлеб – на 20%: с чем связан рост цен на продукты в Краснодарском крае

Фото: Антон Белицкий

- Мы живем в богатом Краснодарском крае, где растет пшеница и есть фермы. Но при этом видим в магазинах «золотые» продукты, казалось бы, местного производства. Ладно, цены не сложишь зарубежным товарам, но наше местное-то почему так дорого стало стоить? – задала вопрос «Комсомольской правде» - Кубань» местная жительница Светлана Колесникова.

Выяснили, что действительно, по данным Краснодарстата, за год подорожали несколько позиций продовольственных товаров. В частности, цены на молочную продукцию выросли на 25-30%, хлеб и мука поднялись в цене почти на 20%. А вот картофель, наоборот, подешевел на 5 рублей.

Исходя из данных статистики, можно проследить, что молоко с начала года каждый месяц дорожало на 1-2 рубля. В январе оно в среднем стоило 88 рублей, а к сентябрю цена выросла до 96 рублей. Такая же динамика наблюдается со стоимостью сливочного масла – в январе оно продавалось по 604 рубля за килограмм, а к осени его можно купить только за 721 рубль.

Подсолнечное масло с начала года со 122 рублей за литр поднялось до 140 рублей. Килограмм твердого сыра в январе можно было купить по 668 рублей за килограмм, сейчас он стоит 735 рублей.

Фото: krsdstat.gks.ru

Что касается муки – она подорожала с 48 до 52 рублей. Соответственно этот фактор стал одной из причин повышения стоимости хлеба. В Краснодарстате приводят среднюю стоимость за килограмм, которая выросла с 76 рублей до 85. Так как стандартный «кирпичик» у нас весит полкило, то сейчас хлеб на прилавках выставляют по средней цене 42,5, хотя в прошлом году он стоил 35 рублей.

Эксперты объяснили подорожание продуктов повышением себестоимости. Она складывается, в том числе, и из-за роста тарифов на коммунальные услуги, повышения цен на средства защиты растений.

- Подорожание продовольственных продуктов происходит не от жадности бизнеса и не от конъюнктуры рынка. Главная причина – себестоимость. К сожалению, бизнес-сообщество слабо борется за ее снижение. Я имею ввиду ассоциации, союзы, ОНФ, в том числе. Ведь именно эти институты должны быть той обратной связью бизнеса с властью. Здесь обязательно должен помогать глас народа через институты гражданского общества, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» полномочный представитель губернатора Кубани по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух.

Полпред добавил, что с корнеплодами ситуация лучше из-за влажно-умеренного года - дожди подтянули урожайность, чем снизили себестоимость. В этом году на Кубани богатый урожай моркови, лука, свеклы, картофеля, - поэтому они и доступнее для покупателей.

А вот с молочкой все сложнее. По словам генерального директора Южного молочного союза Константина Синецкого, молочная отрасль сдерживала цены. и в течение трех лет стоимость не пересматривалась. В связи с этим рост цен кажется резким, но к нему привели несколько факторов.

- У нас молокосырье, которое приходит с ферм на предприятия, тоже выросло до максимальных пределов. Кроме этого, повлияла на цены логистика - произошло удорожание пути. Есть сложности с упаковкой, например, введена цифровая маркировка, сейчас нужно на каждой коробке напечатать свою уникальную марку - это стоит намного дороже, чем печать одной и той же картинки на всей продукции, - пояснил Синецкий.

Гендиректор молочного союза добавил, что повышение стоимости молочки даже на 30% еще не компенсировало предприятиям той прибыли, которую бизнес должен восполнять от своей продукции. Эксперт сообщил, что для того, чтобы цена продукции покрывала ту прибыль, которую бизнес должен возмещать от продаж, она должна вырасти еще на 15-20%.

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