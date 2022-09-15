Писсуары с телевизором и кровать в кабинке: Туристов шокировал общественный туалет в ресторане Сочи

Один из ресторанов в Сочи славится не только своей кухней и сервисом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы сделать заведение известным не только в городе, но и его за пределами, нужно добавить изюминку. Пока в одних кафе экспериментируют на кухне, в других стремятся выделиться интерьером. Но, чтобы быть на слуху, ставку стоит сделать на уборные. Ведь именно сюда заглядывает каждый посетитель перед своим гастрономическим приключением. Необычный общественный туалет обнаружен в одном из ресторанов Сочи. Он расположен в самом сердце курорта на улице Приморской. Чудесный вид на море, отличное меню - можно заказать местные деликатесы. А еще здесь можно пойти в уборную и... лечь на «кровать».

Кожаный красный диван посетители нашли случайно, когда искали свободную кабинку.

- Я проверяла, какая из дверей открыта. Дошла до последней, дернула ручку и обомлела. В крохотной комнатке, где расположены умывальник и зеркало, также по середине стоит кровать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» девушка, посетившая ресторан в Сочи. - Что необычно, кабинка эта «сквозная». Дверь ведет не только из женского туалета, но и из мужского. То есть здесь можно уединиться, закрыв комнату на щеколду. Нигде такого не видела!

Вот такую кровать обнаружит каждый, кто заглянет в уборную попудрить носик. Фото: Олег УМАРОВ

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на вопрос, для чего в общественном туалете диван, в самом заведении отшутились, мол, эта комната для ожидания. Если в заведение приходят родители с детьми, например, мама с сыном, то женщина может в этой зоне дождаться своего ребенка, не смущая представителей мужского пола.

- А если кто-то решит использовать диван для других целей? - такой вопрос в лоб смутил администратора. От ответа она ушла, лишь мило улыбнувшись.

К слову, мужчинам, пришедшим в этот ресторан, повезло даже больше. В их туалете есть еще и писсуары с телевизором, на которых транслируют матч. Таким образом, посетитель может не переживать, что пропустит гол. Вот что значит клиентоориентированность!