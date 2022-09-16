Команда Сергея Галицкого объявили бойкот спортивному телеканалу

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Джон Кордоба – самый обсуждаемый футболист премьер-лиги. Неделю назад «Краснодар» проиграл ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России – 1:4.

После первого тайма «быки» уступали со счетом 0:2. Причем оба мяча они пропустили с пенальти. Уходя в раздевалку, нападающий не скрывал эмоции. Он оскорблял арбитров на испанском языке.

Слова Кордобы остались бы незамеченными, если бы не журналисты. Они снимали путь Джона до раздевалки и сняли оскорбление. Видео разлетелось по Сети и дошло до боссов лиги.

- КДК возбудил дело в отношении Джона Кордобы за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, – отметил глава комитета Артур Григорьянц в интервью Sport24.

Прощать игрока эксперты не стали. И дисквалифицировали Джона на два матча. Это минимальное возможное наказание. По регламенту члены комиссии могли отстранить футболиста на четыре матча. Но они учли, что нарушения было первым и пожалели форварда.

«Краснодар» решение комиссии не оценил и устроил бойкот журналистам.

- Наш игрок лишен работы на две игры. Из-за того, что, заходя в раздевалку в перерыве матча, он высказал вслух свои эмоции, – заявил генеральный директор команды Владимир Хашиг. И добавил, что у футболиста были причины для эмоций. До перерыва арбитр пропустил сразу несколько нарушений на Джоне.

- Сделал он это на испанском языке и без нецензурных слов! Сотрудники Матч ТВ сняли это исподтишка, из угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они еще сделали перевод на русский язык, – заключил Хашиг.

Он назвал поведение журналиста доносом и заявил, что «Краснодар» прекратил любые контакты с каналом, кроме обязательств перед российской премьер-лигой.

Заместитель генерального продюсера канала Василий Конов добавил, что заявления «быков» уже никого не удивляют. После игры черно-зеленые возмущались судейством. Они подали жалобу на арбитра, но эксперты признали правоту рефери по всем пунктам.

- Ну кто-то же должен быть виноват, помимо самих себя – отметил Конов. – Профессиональные футболисты не могут не знать, что являются публичными людьми, и тем более знают о многочисленных камерах, которые есть на стадионе. Камеры не только в телефоне у журналиста – есть везде.

Также менеджер опроверг отправку видео в КДК. И добавил, что эксперты нашли запись сами – на ресурсах канала.

- Мы все любим и ценим то, что делает Сергей Галицкий, который звонил, общался с автором видео и не только. Перевод на заседании КДК (Контрольно-Дисциплинарного комитета) был свой, был переводчик из РФС (Российского футбольного союза) и переводчик «Краснодара». Это раз. Кордоба отказался приносить извинения арбитру за свои слова. Это два, – заключил Конов.

При этом менеджер отметил, что ситуация никак не коснется освещения матчей «быков».