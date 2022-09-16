Чистый отморозок. Федор Смолов назвал самого безумного легионера ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий с Рикардо Лаборде Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Федор Смолов – звезда премьер-лиги. Вместе со сборной России он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а с «Краснодаром» брал медали чемпионата страны и рубился в плей-офф еврокубков.

За «быков» форвард выступал четыре года – с 2015-го по 2018-й. И даже стал лучшим бомбардиром команды в истории. Федор наколотил 53 мяча, хотя провел всего 75 игр.

Сейчас нападающий играет за «Динамо». Он вернулся в родной клуб зимой 2022-го. И уже взял бронзу чемпионата России и вышел в финал Кубка (где бело-голубые проиграли «Спартаку»).

При этом форвард практически не общался со СМИ. Но сделал исключение для Насти Ивлеевой. Он стал гостем шоу блогера Agentshow. И рассказал о самом безумном легионере «Краснодара».

- У нас был чувак – он колумбиец (вероятно, речь о форварде Рикардо Лабордо. – Прим.). Нечасто играл в стартовом составе, но вот на какой-то матч его поставили, – вспоминал Смолов. – Мы приезжаем на стадион, и тренер в зависимости от состава соперника может вызвать какого-то игрока и дать ему еще дополнительную установку, задачу. И чувак в наушниках, покрасился в белый цвет. У него там гребень такой – ну чисто отморозок из Колумбии. Успел надеть только носки. Его зовет тренер – и он в наушниках, носках и без одежды какой-либо подходит. Стоит перед ним переводчик, он руки за спину завел и слушает, что ему надо делать. Тренеру неудобно, но он продолжает говорить. Это было забавно.

Отметим, что Рикардо Лаборде выступал за «Краснодар» шесть лет – с 2013-го по 2018-й. За это время он провел 73 матча и забил 11 мячей. И даже вышел в финал Кубка России. В 2014-м году «быки» по пенальти проиграли «Ростову».

Последним клубом колумбийца был кипрский «Анортосис». Туда он перешел из «Краснодара» – на правах свободного агента. В 13 матчах за новый клуб Рикардо забил всего один мяч. А в апреле 2020-го объявил о завершении карьеры.