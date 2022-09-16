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Общество16 сентября 2022 8:15

В Краснодаре на улице Красной появились проекции, которые показывают город 100 лет назад

Окунуться в историю можно с помощью смартфона
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Гобо-проекция на стене Муниципального концертного зала поможет найти выставку "Новое народное".

Гобо-проекция на стене Муниципального концертного зала поможет найти выставку "Новое народное".

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

С 16 по 25 сентября с 18:00 до 22:00 краснодарцы и гости города могут бесплатно побывать на мультимедийных экскурсиях «От управы до управы» и выставке «Новое народное».

Год назад ко Дню города Краснодара с мультимедийной выставки «Маршруты ощущений» в Муниципальном концертном зале стартовал городского культурного проекта «Выход в город»: она предлагала горожанам и гостям столицы региона ощутить столицу региона всеми чувствами – от зрения до обоняния. В новогодние каникулы краснодарцам представили вторую часть проекта «Цветное сладкое», посвященное русскому авангарду.

На старте маршрута экскурсии "От управы до управы" горожан встречает другая проекция.

На старте маршрута экскурсии "От управы до управы" горожан встречает другая проекция.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Мультимедийная выставка «Новое народное» станет третьим событием городского культурного проекта «Выход в город», который посмотрели около восьми тысяч человек, – отмечает автор его идеи, заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. – Концепция мультимедийной выставки «Новое народное»: путешествие по Краснодару во времени. Пройдя ее маршрутом, жители и гости города будут узнавать, каким был краевой центр и как развивался.

Маршрут мультимедийной выставки «Новое народное» начинается на пересечении улиц Красной и Комсомольской: у гобо-проекции на доме генерала Назарова, где qr-код «рассказывает» историю и этого здания, и развития Краснодара. На перекрестках улиц Красной и Мира, Красноармейской и Чапаева, в сквере имени Жукова qr-коды «показывают» дополненные панорамы реальности: старинные постройки, стоявшие на месте современных зданий.

Вот такие световые подсказки проведут краснодарцев по улицам Красной и Красноармейской.

Вот такие световые подсказки проведут краснодарцев по улицам Красной и Красноармейской.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– При создании экскурсии и мультимедийной выставки «Новое народное» мы помогли с подбором объектов показа и материалом о тех исторических зданиях, которые отражают развитие Екатеринодара-Краснодара, – говорит руководитель Туристско-информационного центра Марина Шарапова. – Это и краснокирпичные особняки в стиле екатеринодарской эклектики, которые служили доходными домами с магазинами, и более поздняя застройка 1930-1940-х годов, о которой не так много известно, поскольку в Великую Отечественную войну были утрачены архивы.

Аудиогид голосом актрисы Молодежного театра городской «Премьеры» Инги Аничкиной и навигация экскурсии «От управы до управы», гобо-проекции и стенды, проводят горожан по 26 архитектурным объектам на Красной и соседних улицах. Это и здание управления МВД РФ по Краснодару, дом со львами, железнодорожный вокзал, Триумфальная арка, дом Эргановых, Дом ученых и инженеров, женская гимназия Исаевой, Театр защитника Отечества и другие.

Во дворике Муниципального концертного зала можно увидеть один из символов Краснодара: Шуховскую башню.

Во дворике Муниципального концертного зала можно увидеть один из символов Краснодара: Шуховскую башню.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Финальной точкой маршрута экскурсии становится мультимедийная выставка «Новое народное» в Муниципальном концертном зале (ул. Красная, 122), куда можно попасть с улицы Длинной. Здесь во дворике можно увидеть один из символов города – Шуховскую башню, ставшую инсталляцией, побывать в зеркальной комнате и на выставке пейзажей с видами современного Краснодара, а также увидеть несколько арт-объектов с ожившими снимками Екатеринодара-Краснодара столетие назад.

– В нашем архиве, который отчасти заменяет Краснодару музей его истории, собраны более 12 тысяч фотографий города. Создатели мультимедийной выставки «Новое народное» отобрали часть из них и с помощью нейросетей увеличили и оцифровали крошечные карточки, – рассказывает один из создателей исторического проекта «Съ любовью изъ Екатеринодара» Михаил Юрьев. – Они превратились в проекции и световые инсталляции.

Ожить снимкам Екатеринодара помогла нейросеть.

Ожить снимкам Екатеринодара помогла нейросеть.

Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Еще одним событием третьего «Выхода в город» станет фестиваль народной культуры и ремесел «Эт[н]о мы». В разные дни в городе будут работать пять передвижных арт-площадок фестиваля, где пройдут концерты, мастер-классы и выставки. Завершит фестиваль гала-концерт 25 сентября в 17.00 на Казачьей площади (ул. Красная, 3).

Также в рамках фестиваля «Эт[н]о мы» можно будет побывать на экскурсии «Первая Екатерининская гимназия» (ул. Красноармейской, 32) и мастер-классах по созданию брошей, скульптур, рельефов и других вещиц в здании бывшей Пятой женской гимназии (ул. им. Чапаева, 85/1).

БУДЬ В КУРСЕ

Аудиогид и маршрут выставки «Новое народное», расписание экскурсий выставки «Новое народное», мастер-классов фестиваля «Эт[н]о мы» можно на сайте проекта «Выход в город».

Афиша: Выставки