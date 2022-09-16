В Краснодаре на улице Красной появились проекции, которые показывают город 100 лет назад

Гобо-проекция на стене Муниципального концертного зала поможет найти выставку "Новое народное". Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

С 16 по 25 сентября с 18:00 до 22:00 краснодарцы и гости города могут бесплатно побывать на мультимедийных экскурсиях «От управы до управы» и выставке «Новое народное».

Год назад ко Дню города Краснодара с мультимедийной выставки «Маршруты ощущений» в Муниципальном концертном зале стартовал городского культурного проекта «Выход в город»: она предлагала горожанам и гостям столицы региона ощутить столицу региона всеми чувствами – от зрения до обоняния. В новогодние каникулы краснодарцам представили вторую часть проекта «Цветное сладкое», посвященное русскому авангарду.

На старте маршрута экскурсии "От управы до управы" горожан встречает другая проекция. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Мультимедийная выставка «Новое народное» станет третьим событием городского культурного проекта «Выход в город», который посмотрели около восьми тысяч человек, – отмечает автор его идеи, заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. – Концепция мультимедийной выставки «Новое народное»: путешествие по Краснодару во времени. Пройдя ее маршрутом, жители и гости города будут узнавать, каким был краевой центр и как развивался.

Маршрут мультимедийной выставки «Новое народное» начинается на пересечении улиц Красной и Комсомольской: у гобо-проекции на доме генерала Назарова, где qr-код «рассказывает» историю и этого здания, и развития Краснодара. На перекрестках улиц Красной и Мира, Красноармейской и Чапаева, в сквере имени Жукова qr-коды «показывают» дополненные панорамы реальности: старинные постройки, стоявшие на месте современных зданий.

Вот такие световые подсказки проведут краснодарцев по улицам Красной и Красноармейской. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– При создании экскурсии и мультимедийной выставки «Новое народное» мы помогли с подбором объектов показа и материалом о тех исторических зданиях, которые отражают развитие Екатеринодара-Краснодара, – говорит руководитель Туристско-информационного центра Марина Шарапова. – Это и краснокирпичные особняки в стиле екатеринодарской эклектики, которые служили доходными домами с магазинами, и более поздняя застройка 1930-1940-х годов, о которой не так много известно, поскольку в Великую Отечественную войну были утрачены архивы.

Аудиогид голосом актрисы Молодежного театра городской «Премьеры» Инги Аничкиной и навигация экскурсии «От управы до управы», гобо-проекции и стенды, проводят горожан по 26 архитектурным объектам на Красной и соседних улицах. Это и здание управления МВД РФ по Краснодару, дом со львами, железнодорожный вокзал, Триумфальная арка, дом Эргановых, Дом ученых и инженеров, женская гимназия Исаевой, Театр защитника Отечества и другие.

Во дворике Муниципального концертного зала можно увидеть один из символов Краснодара: Шуховскую башню. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Финальной точкой маршрута экскурсии становится мультимедийная выставка «Новое народное» в Муниципальном концертном зале (ул. Красная, 122), куда можно попасть с улицы Длинной. Здесь во дворике можно увидеть один из символов города – Шуховскую башню, ставшую инсталляцией, побывать в зеркальной комнате и на выставке пейзажей с видами современного Краснодара, а также увидеть несколько арт-объектов с ожившими снимками Екатеринодара-Краснодара столетие назад.

– В нашем архиве, который отчасти заменяет Краснодару музей его истории, собраны более 12 тысяч фотографий города. Создатели мультимедийной выставки «Новое народное» отобрали часть из них и с помощью нейросетей увеличили и оцифровали крошечные карточки, – рассказывает один из создателей исторического проекта «Съ любовью изъ Екатеринодара» Михаил Юрьев. – Они превратились в проекции и световые инсталляции.

Ожить снимкам Екатеринодара помогла нейросеть. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Еще одним событием третьего «Выхода в город» станет фестиваль народной культуры и ремесел «Эт[н]о мы». В разные дни в городе будут работать пять передвижных арт-площадок фестиваля, где пройдут концерты, мастер-классы и выставки. Завершит фестиваль гала-концерт 25 сентября в 17.00 на Казачьей площади (ул. Красная, 3).

Также в рамках фестиваля «Эт[н]о мы» можно будет побывать на экскурсии «Первая Екатерининская гимназия» (ул. Красноармейской, 32) и мастер-классах по созданию брошей, скульптур, рельефов и других вещиц в здании бывшей Пятой женской гимназии (ул. им. Чапаева, 85/1).

БУДЬ В КУРСЕ

Аудиогид и маршрут выставки «Новое народное», расписание экскурсий выставки «Новое народное», мастер-классов фестиваля «Эт[н]о мы» можно на сайте проекта «Выход в город».