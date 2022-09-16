«Она настоящая трудяга». 11-летняя домристка из Краснодара победила в международном музыкальном конкурсе

Маша занимается музыкой с 5 лет. Фото: @minkovaanna23

11-летняя Маша Рашникова взяла в руки домру в пять лет. Маленькие пальчики быстро перебирали струны, девочка с легкостью запоминала сложные произведения. Педагоги поняли, что перед ними - музыкально одаренный ребенок.

- Сначала Маша ходила в музыкальную школу в Приморско-Ахтарском. Год назад семья переехала в Краснодар, и она пришла к нам, - рассказывает педагог детской школы искусств № 10 Краснодара Маргарита Чумаченко. - Она очень чувствительный ребенок, любит свой инструмент, по-настоящему увлечена музыкой. Помимо домры играет на барабанах и занимается вокалом.

Маша в свои 11 лет не только талантливый музыкант, но и волонтер, помогает детям с ограниченными возможностями здоровья.

- Она из многодетной семьи, причем мама сама воспитывает четверых детей, один из которых с особенностями развития. И Маша успевает не только хорошо учиться, но и помогать маме, - говорит Маргарита Чумаченко.

На сцене девочка чувствует себя уверенно. Фото: @minkovaanna23

За плечами Маши участие в нескольких краевых и всероссийских музыкальных конкурсах. В этом году - новое достижение. Юная домристка стала лучшей на Международном конкурсе-фестивале «Поющие струны России». Он был посвящен 85-летию со Дня образования Краснодарского края и собрал более 500 участников из разных регионов России.

Маша с педагогом Маргаритой Чумаченко и концертмейстером Риммой Писаренко. Фото: @minkovaanna23

С победой Машу поздравила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

- Наша ученица краснодарской детской школы искусств №10 стала единственной, кого удостоили звания лауреата I степени в номинации струнные народные инструменты (группа 10-12 лет), - рассказала Анна Минькова в своем телеграм-канале. - Поздравляю Марию и ее педагогов с победой, желаю им дальнейших творческих успехов!