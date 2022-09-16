Полиция Туапсе разыскала одного из четырех участников секса на пляже, где отдыхали дети

Женщина и мужчины бесстыдничали на общественном пляже. Фото: Галина Аверьянова.

В Туапсе разыскали одного из четырех участников секса на пляже, где отдыхали дети. Личность его удалось установить благодаря оперативным мероприятиям полиции. Напомним, этот резонансный случай произошел на побережье около пансионата «Южный» в минувшие выходные. По словам одной из женщин, компания туристов начала публично заниматься сексом на волнорезе. Они залезли друг на друга прямо на глазах у других людей. Не смущало их и то, что рядом находились маленькие дети.

Возмущенная женщина записала бесстыдников на видео, а позднее опубликовала ролик в Сети. Запись очень быстро распространилась по соцсетям, и вскоре попала в руки правоохранителей. Сотрудники полиции тут же организовали проверку и начали розыск нарушителей порядка. И вот стало известно, что один из героев скандального видео найден. Как удалось узнать «КП» - Кубань», это 58-летний мужчина, с которым уже побеседовали правоохранители.

- Сотрудниками полиции установлен гражданин, нарушивший общественный порядок на пляже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Он привлечен к административной ответственности по статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Какое наказание получит мужчина, станет известно после суда. По закону ему грозит штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Имена и фамилии своих знакомых мужчина, судя по всему, не выдал. Других участников публичного секса продолжают разыскивать.

Стоит сказать, что полиция Сочи ищет и еще одну парочку, которая не удержалась и занялась сексом на глазах у многочисленных отдыхающих на пляже в августе. В море отправились на сапбордах, которые взяли в аренду. На них и занялись любовью.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Туапсе туристы публично занялись сексом на пляже, где отдыхали дети

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