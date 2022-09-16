На Кубани бригада врачей спасла пациента после клинической смерти

Врачи спасли жизнь жителю Крымска Фото: t.me/minzdrav_kubani

Для одного из жителей Крымска несколько дней назад наступил уж точно второй день рождения. Мужчину буквально вытащили с того света врачи центральной районной больницы.

В тот день жителю стало плохо. Побаливала голова, шумело в ушах. Но, не подозревая ничего серьезного, он не придал значения недомоганию. Мужчина был уверен - на его состояние влияет изменчивая погода.

Но самочувствие жителя постепенно ухудшалось. Ко всем симптомам уже прибавилась боль в грудной клетке и отдышка. Тогда, увидев критическое состояние мужчины, близкие, не раздумывая, вызвали мужчине скорую.

Прибывшие медики, проверив пациента, решили экстренно его госпитализировать. Но по дороге в больницу случилось страшное - у мужчины наступила клиническая смерть. Тогда фельдшеры Алла Самарь и Наталья Скибина, выезжавшие на вызов, начали проводить реанимацию пациента.

Мужчину привезли в больницу, где оказывать экстренную помощь и спасать пациента продолжили в анестезиолого-реанимационном отделении Крымской ЦРБ. К прибывшим фельдшерам здесь подключились Феликс Джабраилов, Ирина Замараева и Виктор Черняк. Спустя недолгое время медики, к счастью, привели в чувства поступившего мужчину и спасли ему жизнь.

- Они смогли вернуть пациента к жизни. Позже мужчину доставили в НИИ-ККБ № 1 для дальнейшего лечения, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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