Прогноз погоды на октябрь в Сочи 2022: зимняя погода установится на курорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная проверка на прочность ждет Сочи. Синоптики уже дают неутешительные прогнозы погоды на октябрь. Они ожидают резкого падения температуры – до плюс шести градусов. Такой погоды на курорте обычно не бывает даже зимой.

- Уже первого числа температура воздух опустится до плюс 10 градусов ночью и 18 – днем, – делятся метеорологи.

Затем ожидается небольшое потепление. Но всего на пару дней. После – вновь похолодание. Причем с залповыми ливнями. Они накроют курорт уже четвертого числа. И продлятся три дня.

- А шестого числа температура воздуха опустится до рекордной отметки за месяц – до плюс шести градусов, – объясняют эксперты.

Случится это ночью. Уже днем на курорте потеплеет. Но не сильно – до плюс 12-14 градусов. Прогноз погоды на октябрь в Сочи 2022 получается неутешительным.

Распогодится на курорте ближе к середине месяца. Скачок температур ожидается 15 октября. Тогда воздух прогреется до плюс 20 градусов. Но пиковые значения придутся на следующий день.

- Ожидаем, что 16 и 18 числа воздух прогреется до плюс 22-х в тени, – заключают синоптики.

Еще теплее будет на солнце – до +26-28. Но расслабляться жителям и гостям курорта нельзя. Прогноз погоды на октябрь в Сочи 2022 обещает похолодание во второй половине месяца.

На курорте вновь зарядят ливни. Они продлятся всего пару дней. Но этого хватит, чтобы температура воздуха опустилась до 16 градусов днем и 7 – ночью.

Прогноз погоды на октябрь в Сочи 2022 обещает, что такая погода продержится на курорте до конца месяца. Пару раз воздух прогреется до плюс 22-х. Но это будут кратковременные явления – на пять-шесть часов. Затем температура будет возвращаться к прежним значениям.