Название Дмитриевского сквера покрылось коричневым налетом. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Дмитриевский сквер в Краснодаре покрылся ржавым налетом. Он появился на лавочках и плитке в середине лета. Декоративные камни были белые, сейчас поменяли цвет на коричневый, стволы деревьев тоже покрылись ржавчиной. Сначала местные жители думали, что это временно. Но убрать въевшиеся следы не получается.

- Мы так радовались, когда здесь все привели в порядок, гуляли с внуком. Я даже пыталась оттереть скамейку, но не смогла, - говорит жительница этого района Наталья Александровна.

Дмитриевский сквер привели в порядок два года назад. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Территорию у Покровского озера полностью обновили в 2020 году. За это время она стала любимым местом для прогулок горожан. Пройтись по комфортной набережной, заняться спортом на площадке или просто полежать на необычных зеленых лежаках вблизи водоема - эта роскошь доступна не каждому краснодарцу.

Дмитриевский сквер за два года топило, его изрисовывали вандалы, а сейчас - новая напасть. Оказалось, что рыжие разводы остались после полива некачественной водой.

Коричневые подтеки повсюду. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Налет образовывается из-за использования воды для автоматической системы полива, источник которой – водозаборная скважина, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара. - Из-за того, что в воде содержится большое количество примесей железа, при ее попадании на поверхность элементов происходит окисление, что приводит к образованию коричневого налета.

Такая же ситуация складывается на бульваре «Платановый», сквере «Вишняковском» и аллее «80-летия образования Краснодарского края». В настоящий момент городской Центр озеленения и экологии пробует подключить систему полива к другим сетям водоснабжения.