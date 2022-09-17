«В беде не оставим». Вениамин Кондратьев выразил готовность помочь жителям Харьковской области

Жители Харьковской области эвакуированы на Кубань. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из Харьковской области в Краснодарский край приехали 185 эвакуированных человек. После усилившихся обстрелов ВСУ, они приняли решение временно покинуть свои дома. Сейчас по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева люди размещены в санатории Ейска.

- Часть семей с детьми из Харьковской области – уже в нашем крае. И, если это понадобится, мы готовы и в дальнейшем принять и помочь всем, кому это нужно. Оказать внимание и поддержку, обеспечить достойные условия проживания, – сказал глава региона.

Первые жители Харьковской области приехали на Кубань 9 сентября после обострения ситуации. Это были женщины с детьми. Также в течение лета здравницы Краснодарского края посетили тысячи школьников из освобожденных территорий. Часть из них до сих пор находятся на сменах в санаториях.

- Кубань всегда славилась своим радушием и готовностью придти на помощь в трудную минуту. Так было и всегда будет, - отметил Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край подключился к помощи жителям ДНР, ЛНР, Харьковской области и других освобожденных территорий с начала специальной военной операции. Сотни тонн гуманитарных грузов - предметы первой необходимости, продукты, стройматериалы и учебники - были отправлены руководством Кубани.

Ранее «Комсомольская правда»- Кубань» рассказывала, что экс-мэр Краснодара, нынешний глава кабинета министров Харьковской области, Андрей Алексеенко лично участвовал в эвакуации населения города Купянска. Он перевез на автомобиле несколько десятков мирных жителей и покинул город одним из последних.