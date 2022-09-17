Казак быстрого реагирования. Анапчанин потушил загоревшуюся проводку в детском саду до приезда пожарных

Пламя вспыхнуло в одном из подсобных помещений детсада. Фото: сайт образовательной организации.

Член Супсехского хуторского казачьего общества Андрей Фенеш предотвратил пожар из-за замыкания проводки в детском саду № 29 «Фантазия» в хуторе Воскресенский под Анапой.

Посты анапской казачьей охранной организации «Кобра» несут дежурство на разных социальных объектах. Один из них – детский сад № 29 «Фантазия» в хуторе Воскресенском на улице Трудовой. Детсад открылся совсем недавно, в 2019 году: в него ходят 120 мальчишек и девчонок от полутора до семи лет.

Андрей Фенеш погасил огонь до приезда пожарных. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Как и все современные детсады, «Фантазия» оснащен системой видеонаблюдения. Она-то и помогла предотвратить сотруднику «Кобры», который служит в казачьей охране больше трех лет, большой пожар.

Около восьми вечера сотрудник «Кобры», член Супсехского хуторского казачьего общества Андрей Фенеш дежурил в комнате охраны, когда услышал сирену пожарной сигнализации и на одном из мониторов увидел дым.

– По сработавшим датчикам пожарной сигнализации и камерам Андрей Фенеш определил место возгорания, которое было в подсобном помещении с холодильными камерами, – рассказали «КП»-Кубань» в анапской охранной организации «Кобра». – Не растерявшись, казак огнетушителем сбил и потушил огонь.

Из подсобки с холодильниками огонь мог перекинуться на игровые комнаты. Фото:сайт образовательной организации.

Затем Андрей Фенеш сообщил о пожаре спасателям. Когда пожарный расчет приехал в детский сад, то сразу же обесточили все здание. По предварительным данным, причиной причиной возгорания стало замыкание электропроводки или искра от холодильного оборудования. В причинах возгорания предстоит разобраться во время проверки.

– Андрей Альбертович поступил как профессионал: не зря мы считаем казаков нашими защитниками, – добавляет директор детсада «Фантазия» Жанна Сорокина.