Туристов на побережье еще очень много. Фото: скриншот видео

Пляжи Анапы забиты под завязку. Бархатный сезон на побережье Черного моря в самом разгаре. 17 сентября людей здесь не меньше, чем месяц назад.

- Сколько много народу! Сегодня температура воздуха +30, водичка тоже теплая +24 градуса, - рассказал блогер Юрий Озаровский.

На пляжах санаториев многолюдно. Но купаться в Анапе запретили из-за волнения на море. Предупреждающие красные флаги подняты, но туристы не хотят просто загорать. Остались последние дни бархатного сезона, в понедельник уже похолодает. Поэтому в воду идут все - от мала до велика.

- Они заходят далеко в море, с кругами, с детьми. Случись что, им никто не успеет помочь, - говорит Озаровский. - Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо.

Синоптики обещают, что в Краснодарском крае жара до +38 градусов продержится до вторника. И даже навали сентябрьский зной суперлетом. Потом температура воздуха резко снизится. Отметки рухнут сразу на 10 градусов.