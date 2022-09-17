«Забрал рюкзак, поднялся с ней на лифте». В Краснодаре неизвестный преследовал 11-летнюю школьницу

Неизвестный зашел с девочкой в подъезд. Фото: скриншот видео

В Краснодаре полицейские ищут мужчину, который преследовал 11-летнюю девочку. Школьница возвращалась домой после уроков, когда во дворе к ней подошел незнакомец. Ничего не подозревающий ребенок познакомился с ним, а потом они вместе зашли в подъезд. Чтобы окончательно втереться в доверие, молодой человек предложил помощь и стал нести рюкзак девочки. За всем этим наблюдала из своих окон соседка со 2 этажа. Она вышла из квартиры, хотела спуститься вниз, чтобы узнать, что происходит, но лифт с девочкой и мужчиной уже поднялся на верхние этажи.

- Она громко крикнула – «Что происходит?». Видимо, преследователь услышал ее и испугался. Когда он и ребенок доехали до нужного этажа, мужчина отдал портфель и спустился вниз. На вид ему было 25-27 лет, - рассказали очевидцы.

Всю картину событий родители девочки смогли восстановить позже по камерам видеонаблюдения, которые установлены на доме и в подъезде.

- Хотелось бы предупредить родителей, чтоб были внимательны, поговорили с детьми, вдруг где-то он засветился. Я регулярно провожу беседы, но вот видите, что у детей в голове, хотя дочь знает, что нужно сразу звонить родителям и в подъезд ним кем не заходить, - написала мама девочки в соцсетях.

Сейчас полиция проводит проверку по этому факту.

- Личность мужчины устанавливается. По результатам разбирательств будет принято законное решение, - рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко.