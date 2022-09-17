Елену Неженскую подозревают в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшую судью из Краснодарского края могут привлечь за мошенничество с использованием служебного положения. С таким представлением обратился в Высшую квалификационную коллегию судей председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Дело будет слушаться 20 сентября.

- Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Динского районного суда Краснодарского края Неженской Елены Станиславовны, полномочия которой прекращены досрочно, по части 3 статьи 159 УК, - говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Елена Неженская не работает судьей почти год. Снять мантию ее заставила Квалификационная коллегия судей Краснодарского края. На Неженскую пришла жалоба из УФСБ по Краснодарскому краю и от жителя Кубани. Судью из Динского района подозревали во «внепроцессуальном обращении» с участниками заседаний. После проверки факты подтвердились.

- Это могут быть товарно-денежные условия, - уточнял источник «КП»-Кубань» в окружении судьи.

В октябре 2021 года Елена Неженская досрочно сложила полномочия, ее лишили седьмого квалификационного класса. Уже тогда было понятно, что этим наказание судьи не ограничится.