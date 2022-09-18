11-летний пианист-виртуоз из Сочи поступил в престижную школу для одаренных детей

Владимир Рублев на сцене. Фото: скриншот видео из тг-канала Анны Миньковой

Вова Рублев - несомненный талант. 11-летний школьник в свои юные годы уже сам пишет музыку и виртуозно исполняет сложные произведения своих великих соотечественников. Так, 17 сентября в Сочи он солировал Кубанскому симфоническому оркестру. Играл сложнейший концерт Рахманинова.

Конечно, Вову давно заметили. Играть на сцене в числе профессионалов ему не впервой.

Он успел стать победителем многих всероссийских и международных конкурсов юных исполнителей, стипендиатом Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, фонда "Новые имена" Дениса Мацуева. А с сентября пошел не в обычную среднюю школу, а в прославленную музыкальную.

- Владимир - ученик средней музыкальной школы имени Гнесиных, - написала про талантливого мальчика в своем тг-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Конечно, в этой школе музыка - главный предмет. Вова занимается игрой на фортепиано по 6 часов в день. Но и привычные предметы обычного российского школьника ему по плечу. Талантливые талантливы во всем.

Ребенку выпала честь поздравить Краснодарский край с 85-летием. Ему аплодировал огромный зал.