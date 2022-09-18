Жара пришла на курорт Фото: Виктор КЛЮШКИН

Воздух в Краснодарском крае раскалился до небывалых осенних температур. Синоптики обещают, что 18 сентября максимальным значением на термометре будет +38 градусов в тени. Такими рекордами даже лето не баловало, а сейчас осень.

Не менее жарко в воскресный день, 18 сентября, в Сочи. Хотя на курорте начался бархатный сезон, и к таких экстремальным температурам гости города могут быть совсем не подготовленными. Осенью в Сочи приезжают те, кто любит комфортные +25 и прохладное море.

- В это время приезжают туристы, которым может быть и по состоянию здоровья жара противопоказана. Кому-то прямые солнечные лучи, особенно такие активные, просто вредны, - объясняют в департаменте курортов города.

Солнце действительно может спровоцировать осложнение хронических болезней. Поэтому в такую жару и вовсе лучше не выходить из тени.

Тем более что и спасатели настоятельно рекомендуют этого не делать 18 сентября.

- На территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36+37°C. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер: избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары, - сообщили в ведомстве.

Напомним, еще одно испытание ждет метеозависимых 19 сентября, когда после рекордной жары столбик термометра резко упадет вниз. На Кубань снова вернется полноценная осень.

Во вторник, 20 сентября, ночью будет +11...16 градусов, днем – 19…24 выше ноля. В первой половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь.